Tragédia

Andy Vajnát nem a betegsége vitte el - barátja biztos benne

A 74 évesen elhunyt Andy Vajna sosem heverte ki igazán fia korai halálát - állítja barátja, John McTiernan. Az amerikai filmrendező jelen volt a filmproducer életének legdrámaibb éveiben, amikor egyetlen gyermekének skizofréniája elhatalmasodott, és 12 évvel ezelőtt Justin öngyilkos lett – írja a Blikk.



„Andy éveken át szenvedett, de nem mutatta. Erre is képes volt. Pedig a szíve megszakadt és az enyém is. Többször is részt vettem Justin keresésében, miután valami miatt feldühödött és meglógott. Andyvel éjszakákat töltöttünk Los Angeles utcáin. (…) . Éveken át megtett érte mindent, ami lehetséges volt, de el kellett temetnie” – nyilatkozta a bulvárlapnak a világhírű direktor, aki szerint Andy Vajna kézben tartotta a betegségét.



„Különösen ügyelt rá, nem is volt vele konkrét problémája. Őt nem a betegsége vitte el” – jelentette ki McTiernan, aki szivar helyett virágot vitt barátja sírjára. Azzal indokolta, hogy mindig is sokat rágta Vajna fülét, hogy hagyjon fel a dohányzással.