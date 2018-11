UFO

A műholdak szerint kinyílt egy titkos UFO-hangár kapuja az Antarktiszon

Sokan tudjuk már, hogy a Google Maps szolgáltatása nem csak arra való, hogy az útvonalakat böngésszük rajtuk. Mivel műholdas felvételeket használnak, és szinte a Föld minden szegletébe bekukucskáltak a műholdak kamerái, érdekesebbnél érdekesebb dolgokat lehet felfedezni a világ távoleső pontjain. Itt van például az Antarktisz, ahová legfeljebb pár tucat kiváltságos tudós és vastag bukszájú milliárdos jut el. Talán ez a világ utolsó olyan része, ahol van még mit felfedezni.



Mi viszont nem a Google Maps-et, hanem a NapiUfo.hu-t böngésztük, ott bukkantunk eme furcsaságra, miszerint önjelölt kutatók és UFO-vadászok folyamatosan vizsgálják a műholdas felvételeket, hátha észre vesznek valami olyasmit, amin mások tekintete átsiklott. A kitartó vizsgálódás általában meg is hozza az eredményt.



Ezúttal azonban valami olyan dolgora akadt egy éles szemű kutató, ami több, mint gyanús. Ugyanis egy hatalmas havas sziklán olyan szabályos téglalap alakú nyílást fedezett fel, amit aligha a természet alakított ki. Első pillantásra úgy tűnik, mintha egy domboldalban kinyitottak volna egy hatalmas hangárajtót. Ennek mérete 9×16 méter, ami nem kicsi.



Sokan úgy vélik, hogy ha idegenek érkeznének a Földre, a legnagyobb biztonságban az Antarktiszon tudnák elrejteni a bázisukat, ott ugyanis elenyésző a népsűrűség. Télen pedig szinte senki sincse a déli kontinensen. Persze nincs elvetve a titkos náci bázis elmélete sem, de lássuk be, a földönkívüli bázis lehetősége is legalább ennyira reális. Ráadásul a bejárat úgy tűnik nyitva van!