Világvége

Újabb tornádó pusztított az Egyesült Államok déli részén, áldozatok, súlyos károk - videók

Újabb tornádó pusztított az Egyesült Államok délkeleti részén vasárnap, miközben a katasztrófával egy nappal korábban sújtott Mississippi államban folytatódott a romok eltakarítása és a kutatás esetleges áldozatok, túlélők után.



Az újabb tornádó helyi idő szerint hajnalban csapott le Alabama és Georgia állam határvidékén, súlyos károkat okozva lakóházakban és üzletekben, valamint hivatali épületekben, több száz ember otthona vált lakhatatlanná. Egy helyi segélyszervezet közlése szerint az összeomlott épületekben emberek rekedtek.



Alabamában meghalt egy ember, akinek lakókocsiját emelte levegőbe a tornádó.



Az Atlantától délnyugatra fekvő Troup megye hatóságai arról számoltak be, hogy a vihar sok helyen letépte a villanyvezetékeket, és fákat döntött ki, a törmelék miatt járhatatlanná vált egy forgalmas autópálya. Arra kérték az embereket, hogy ne üljenek autóba.



A jelentések szerint egy tigris eltűnt a közeli hegyekben működő Wild Animal Safari állatparkból.

At least 21 dead after tornado-spawning storms roll through Silver City and Rolling Fork, Mississippi. One town is 'gone,' resident says





Mississippi államban a péntek éjszaka pusztító tornádó nyomán a hétvégén is folytatták a romok átkutatását és a takarítást. A legfrissebb adatok szerint a forgószél 25 ember halálát okozta, 55-en megsérültek, és mintegy 2000 otthon semmisült meg vagy károsodott.



Joe Biden elnök vasárnap reggel katasztrófahelyzetet hirdetett a Mississippi folyó torkolatvidékére, ami szövetségi források felhasználását teszi lehetővé a kármentesítésre és újjáépítésre. A Fehér Ház közleménye szerint a természeti katasztrófa által érintett magánszemélyek is jogosulttá válnak a segélyre. A Mississippi-deltavidék az Egyesült Államok legszegényebb régiói közé tartozik.



Az amerikai meteorológiai szolgálat előzetes adatai szerint a péntek éjjeli tornádóban óránként 265-320 kilométeres sebességű maximális széllökéseket regisztráltak. A forgószél a legsúlyosabb károkat Rolling Fork kisvárosban okozta, amelynek jó része megsemmisült. Ott még vasárnap reggel sem volt áramszolgáltatás, a környékbeli települések is súlyos károkat szenvedtek.

Silver City, Mississippi.



Silver City, Mississippi. And this is just the beginning.... a tornado is coming over the city.

Drone footage shows the destruction in Rolling Fork, Mississippi, after a deadly and powerful storm system hit late Friday. At least 23 people were killed in Mississippi, and one was killed in Alabama. Emergency officials said dozens more were injured.

Here is a look at some of the tornado damage in Rolling Fork, Mississippi from the storm on March 24, 2023.