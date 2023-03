Természet-állatkert

Mishmi takin született a Nyíregyházi Állatparkban

Állatkertekben ritkaságnak számító Mishmi takin (Budorcas taxicolor) borjú született a Nyíregyházi Állatparkban. A nőstény utód 220 nap vemhesség után jött a világra, pár órával születése után már lábra is állt. A most egy hónapos állat kilenc hónapos koráig anyatejjel fog táplálkozni - mondta Révészné Petró Zsuzsa, a park zoológiai osztályvezetője csütörtökön az MTI-nek.



A takinok ritkaságnak számítanak, a világon 175 egyed látható a világ állatkertjeiben. Hét állat a Nyíregyházi Állatparkban él, a tenyészcsapat legutóbb tavaly egy hím utóddal gyarapodott.



A szakember elmondta, a tenyészbika 2009-ben érkezett Németországból az Európai Fajmegőrzési Program keretében, nőivarú társait 2014-ben franciaországi állatkertekből szállították át a nyírségi látványosságba. 2017-től sikeresen gyarapodik állományuk, ami azért is fontos, mert a természetben mindösszesen 3500 egyed él; a faj a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a fenyegetett kategóriába tartozik.



Természetes élőhelyeiken állományuk folyamatosan csökken az orvvadászat és az erdőirtások miatt, ezért az Európai Állatkertek Szövetsége fajmegőrzési tenyészprogram keretében szaporítja a ritka állatokat.



A Mishmi takinok a természetben a Himalája keleti vidékén élnek, változatos élőhelyeken, 1000-3000 méteres tengerszint feletti magasságok között. A hideg ellen nem csak vastag bundájukkal védekeznek, a fajra jellemző ívelt orrhát (kosorr) segíti őket, mivel az előmelegíti a levegőt.



Mindkét ivar visel szarvat, de a bikák erőteljesebb testfelépítésűek, testtömegük akár a 350 kilogrammot is elérheti. Növényevő állatok, mindig ugyanazon az útvonalon járnak a pihenő-, ivó- és táplálkozóhelyek között, így idővel ösvényeket taposnak ki maguknak. A csordákban elsősorban a nősténynek és fiatal hímek élnek, az ivarérett hímek többnyire magányos életmódot folytatnak.



Bár első ránézésre ezek a furcsa külsejű állatok a bölényekre és a szarvasmarhákra hasonlítanak, valójában a juhok és a kecskék állnak rokonságban legközelebb hozzájuk.