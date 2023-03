Világvége

Oroszország kihagyja a 'Föld óráját'

A Kreml idén nem vesz részt a "Föld órája" kezdeményezésben - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságírókkal. A Természetvédelmi Világalap (WWF) által szervezett kezdeményezés az emberiség Föld iránti elkötelezettségét hivatott jelképezni, és évente március utolsó szombatján kerül megrendezésre. Moszkva 2013 óta vesz részt benne.



"Idén úgy döntöttünk, hogy nem veszünk részt ebben az aktusban" - mondta Peszkov. A szóvivő azt is megerősítette, hogy a lépés azzal függ össze, hogy a WWF-et Oroszországban külföldi ügynöknek nyilvánították.



Az orosz igazságügyi minisztérium március elején vette fel a WWF-et a külföldi ügynökök listájára. A minisztérium szerint a szervezet oroszországi irodája külföldi finanszírozásban részesült, emellett "befolyást próbált gyakorolni az orosz végrehajtó és törvényhozó szervek döntéseire", valamint környezetvédelmi tevékenység ürügyén "megzavarta az ipari és infrastrukturális projekteket".



A WWF máris közölte, hogy bíróságon fellebbez a minisztériumi döntés ellen. Azt is fenntartotta, hogy fő célja "a biológiai sokféleség megőrzése az ember és a természet harmóniájában". Azt is közölte, hogy folytatja a veszélyeztetett fajok és a természet megőrzésére irányuló tevékenységét Oroszországban.



Az orosz ökológusok "Zöld őrjárat" nevű csoportja felszólította az orosz hatóságokat, vállalkozókat és átlagembereket, hogy ehelyett csatlakozzanak az általuk "alternatív akciónak" nevezett kezdeményezéshez. A "Segítsük a bolygót" elnevezésű akciót szintén március 25-re, szombatra tervezték. A mozgalom megmutatná, hogy Oroszország még mindig kész segíteni a Földnek, és gondosan bánik erőforrásaival - érveltek. Orosz tisztviselők azonban eddig nem reagáltak a kezdeményezésre.