Jelentősen nőtt az ecuadori földrengés áldozatainak száma - újabb videók

Legalább 15-en meghaltak és több mint 400-an megsérültek az amerikai földtani intézet (USGS) mérése szerint 6,7-es erősségű földrengésben, mely Ecuador délnyugati partvidékét rázta meg helyi idő szerint szombaton - írta a BBC hírportálja vasárnap.



A földmozgás epicentruma Guayas tartományban volt, Ecuador második legnagyobb városától, a hárommillió lakosú Guayaquil várostól 80 kilométerre délre.



Guayaquilban és környékén a pánikba esett emberek kiszaladtak az utcákra. Több ház részben beomlott, sok épület fala megrepedt.



A hivatalos adatok szerint El Oro tartományt sújtotta leginkább a katasztrófa, 12-en haltak meg.



A földmozgás Peru északi részén is érezhető volt, a határmenti Tumbes tartományban meghalt egy 14 éves lány, amikor összedőlt a házuk.



Ecuadorban többek között Machala és Cuenca városok épületeiben és járműveiben keletkeztek károk. Az ország elnöke, Guillermo Lasso arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, míg a hatóságok felbecsülik a károkat.



Lasso meglátogatta Machala kórházát, találkozott a sérültek közül néhánnyal.



A hatóságok közlése alapján a földcsuszamlások számos utat elzártak, a lakóházak mellett oktatási és egészségügyi intézmények épületei is megsérültek.



Az Azuay tartománybeli Cuencában egy ember meghalt, amikor autójára fal omlott, az El Oro tartománybeli Jambelí szigetén hárman vesztették életüket, amikor egy biztonsági kamera tornya dőlt össze.



A földrengés több más ecuadori városban - Manabíban, Mantában -, valamint a fővárosban, Quitóban is érezhető volt.



A szombati volt a legnagyobb erejű földrengés Ecuadorban 2016 óta, amikor csaknem hétszáz ember halt meg, a sérültek száma több ezer volt.

More video of M6.7 #earthquake in #Ecuador



It looks like there is going to be a lot of damage. As of yet, no casualties reported. pic.twitter.com/yREBkWWxeL