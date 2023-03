Pandémia

A WHO vezetője a Covid-19 világjárvány végét jósolja

A Covid-19 világjárványt az év végére már nem tekintik globális egészségügyi vészhelyzetnek - közölte kedden Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.



A Michigani Egyetemen tartott beszédében, ahol az egészségügyhöz való hozzájárulásáért átvette a Thomas Francis Jr. kitüntetést, Tedros elmondta, hogy "bízik abban, hogy valamikor ebben az évben elmondhatjuk, hogy a Covid-19 mint nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzet - és mint világjárvány - véget ért".



A WHO vezetője megjegyezte, hogy a bejelentett halálesetek heti száma most alacsonyabb, mint amikor a szervezet először használta a "világjárvány" szót a Covid-19 járvány leírására három évvel ezelőtt, 2020. március 11-én.



Tedros hangsúlyozta, hogy bár a világjárvány idén véget érhet, fontos emlékezni arra, hogy közel hétmillió emberéletet követelt a vírus, és le kell vonni a tanulságokat a járványból. "Ha nem tesszük ezt, megismétlődik a pánik és a hanyagság ciklusa, amely évtizedek óta jellemzi a járványokra és világjárványokra adott globális válaszlépéseket" - mondta.



Az egészségügyi tisztviselő három fő tanulságot vázolt fel a Covid-19 világjárványból. Az első a közegészségügy fontossága volt. Tedros felszólította az összes országot, minden jövedelmi szinten, hogy fektessenek be egy erős egészségügyi alapellátási rendszerbe, amely képes a járványok minél korábbi stádiumban történő felderítésére.



A második tanulság az egészségügyi vezető szerint a tudomány fontossága és az olyan kérdések, mint a maszkok, a vakcinák és a zárlatok átpolitizálásának veszélyei, amelyek végül "akadályozták a világjárványra való reagálást, és életekbe kerültek".



Rámutatott arra is, hogy a világjárvány kezdetének kérdése továbbra is megválaszolatlan marad, mivel Kína "nem működik együtt", és nem hajlandó átláthatóan megosztani az adatokat, valamint "a szükséges vizsgálatokat és az eredményeket".



Végül a főigazgató szerint a harmadik tanulság az együttműködés fontossága. Tedros kijelentette, hogy a Covid-19 világjárvány egyik meghatározó jellemzője az volt, hogy a nemzetközi közösség részéről a "szűk nacionalizmus" miatt hiányzott az együttműködés és a koordináció.



E célból a WHO egy úgynevezett "pandémiamegállapodást" javasolt - egy olyan megállapodást a nemzetek között, amelynek értelmében a jövőbeni járványokra és világjárványokra való felkészülés és reagálás érdekében együttműködnek egymással.