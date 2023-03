Állatvédelem

A PETA a 'Havanna-szindróma' állatkísérletek megszüntetését követeli

A PETA állatvédő szervezet felszólította Lloyd Austin védelmi minisztert, hogy zárja be a Pentagon állatkísérleti programját, amely rádiófrekvenciákat használ, hogy megpróbálja meghatározni az amerikai diplomaták körében felbukkanó rejtélyes "Havanna-szindróma" okát.



Az aktivisták hétfői levelükben az amerikai Nemzeti Hírszerzési Hivatal közelmúltbeli jelentését idézve rámutattak, hogy a kísérletek nemcsak "kegyetlenek és pazarlóak, hanem őszintén szólva értelmetlenek is".



A PETA azzal érvelt, hogy a Havanna-szindróma-kísérletek - amelyek során görényeket bombáznak rádiófrekvenciás irányított energiával és majmokat tesznek ki impulzus mikrohullámú sugárzásnak - semmilyen orvosi célt nem szolgálnak. Rámutattak több tudományos közleményre, amelyek elismerik, hogy az állati modellekből származó kísérleti eredményeket nehéz átültetni az emberre, különösen, ha az agyról van szó,



A csoport azt állítja, hogy több mint 2000 úgynevezett fegyver általi sérülést okozó tesztet végeznek az amerikai hadsereg orvosi kutatási és fejlesztési parancsnokságának fennhatósága alatt - a teszteket állítólag 2020 előtt betiltották. Miután a PETA figyelmeztetett e kísérletek létezésére, a hadsereg állítólag titkosítottá nyilvánította azokat.



Az ilyen tesztek azonban haszontalanok a Havanna-szindróma okának meghatározásában - tette hozzá a PETA, rámutatva az ODNI múlt héten közzétett jelentésére, amely "nagyon valószínűtlennek" minősítette, hogy akár egy irányított energiafegyver, akár a rádióhullámoknak való véletlenszerű kitettség okozta volna a betegséget.



Az amerikai kormányzat több száz alkalmazottja állította, hogy az ismeretlen eredetű betegségben szenved, amelynek tünetei közé tartozik a szédülés, fülcsengés, emlékezetkiesés, fejfájás és hányinger. A betegség először 2016-ban jelentkezett az Egyesült Államok újonnan megnyitott kubai diplomáciai létesítményében, de azóta az amerikai tisztviselők világszerte beszámoltak róla.



Bár az ODNI jelentéséhez hozzájáruló hét hírszerző ügynökség kétli, hogy bármely külföldi ellenfél hozzáférhetne olyan fegyverhez, amely képes lenne a Havanna-szindrómás betegeknél megfigyelhető tünetegyüttest okozni, néhány ügynökség még mindig úgy véli, hogy a rádiófrekvenciák lehetnek az okozói.



A Pentagon eddig nem volt hajlandó felhagyni az állatkísérletekkel. A Védelmi Minisztérium "legfőbb gondja továbbra is az érintett személyek ellátása - mivel személyzetünk egészsége és jóléte a legfontosabb prioritásunk" - mondta az ügynökség a Hillnek, amikor a PETA kéréséről kérdezték.