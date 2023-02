Katasztrófa

Több erős földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát, nagyon sok halott - videók

Több erős földrengés rázta meg Törökország déli és Szíria északi részét hétfő hajnalban. A katasztrófának sok halálos áldozata van. A legnagyobb rengés a 7,8-as erősséget is elérte. Epicentruma az amerikai földtani intézet szerint 18 kilométer mélyen, Gazianteptől körülbelül 33 kilométerre volt. Az eddigi adatok szerint a legnagyobb pusztítást követelő, földrengést 22, részben ugyancsak erős utórengés követte.



A térség településein házak dőltek romba, sokan a romok alatt rekedtek. Süleyman Soylu belügyminiszter a CNN televíziónak azt mondta, a katasztrófa több tartományt érintett. Malatya tartományban 23-an meghaltak, 420-an megsérültek, 140 épület összedőlt. Ezt a tartomány kormányzója közölte az Anadolu hírügynökséggel. Adana polgármestere szerint a városban két toronyház is összedőlt. Sanliurfa kormányzója tíz halálos áldozatról számolt be. Az Anadolu állami hírügynökség arról adott hírt, hogy Osmaniye tartományban öten vesztették életüket. Az első összesítések szerint hét török tartományban legkevesebb 78 halottja, 440 sérültje volt a földrengésnek.



Recep Tayyip Erdoğan török elnök közölte, azonnal kutató- és mentőcsapatokat küldtek az érintett területekre, azt reméli, mielőbb sikerül túljutni a természeti katasztrófán.



A török hatóságok 4-es szintű vészhelyzetet hirdettek a hétfő hajnali erős földrengés miatt, ami azt jelenti, hogy az ország nemzetközi segítséget kér a mentéshez.



Szíria északi részén is több ház összedőlt, Aleppó, Hama és Latakia városokban 42 emberéletet követelt a hétfő hajnali földrengés, több mint 200-an megsérültek, írta a Sana állami hírügynökség. Később az egészségügyi minisztériumra hivatkozva a török állami sajtó azt jelentette, hogy a kormány ellenőrzése alatt álló területeken 99-re nőtt a halálos áldozatok száma. A felkelők által ellenőrzött térségben 20 ember vesztette életét az első jelentések szerint. A sérültek számát 334-ben adták meg.



A földmozgást Libanonban és Cipruson is érezni lehetett. A térségben gyakorik a földrengések, Törökország két kontinentális talapzat határán fekszik. 1999-ben az északnyugati Izmit térségében több mint 17 ezer emberéletet követelt egy földrengés.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL — BNO News (@BNONews) February 6, 2023