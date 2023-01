Háború

A WHO sürgeti az országokat, hogy készüljenek fel nukleáris vészhelyzet esetére

Január 27-én az Egészségügyi Világszervezet 2017 óta először frissítette a radioaktív és nukleáris veszélyhelyzeteknek való kitettség kezelésére ajánlott gyógyszerek és gyógyszerkészítmények listáját, amelynek elkészítése Margaret Harris, a WHO szóvivője szerint több mint két évig tartott.



Dr. Maria Neira, a WHO megbízott főigazgató-helyettese szerint fontos, hogy a nemzetek "készenlétben tartsák az életmentő gyógyszerek készleteit, amelyek csökkentik a kockázatokat és kezelik a sugárzás okozta sérüléseket".



"Sugárveszélyhelyzetben az emberek az elhanyagolhatótól az életveszélyesig terjedő dózisú sugárzásnak lehetnek kitéve. A kormányoknak gyorsan elérhetővé kell tenniük a kezeléseket a rászorulók számára" - mondta Neira.



Ezek a kezelések "megelőzik vagy csökkentik a sugárterhelést", és kezelésre is használják, ha ilyen sugárterhelés történik.



A WHO szerint sok országban hiányzik a vészhelyzetekre való alapvető felkészültség. Az ilyen vészhelyzetek "lehetséges forgatókönyvei" között szerepelnek az atomerőművekben, orvosi vagy kutatási létesítményekben bekövetkező balesetek, radioaktív anyagok szállítása közben, valamint az ilyen anyagok szándékos, rosszindulatú felhasználása.