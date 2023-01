Háború

Az ukrajnai háború miatt nemsokára üt a végítélet órája - videó

A percmutató az atomháborútól való félelmek közepette 90 másodperccel éjfél előttre lépett előre, ami az emberiség számára a legveszélyesebb időpontot jelenti. 2023.01.24 19:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az emberiség az eddigi legveszélyesebb időpontban van, az úgynevezett Végítélet órája már csak 90 másodpercre van éjféltől, mivel az orosz-ukrán konfliktus az atomháborútól való félelmeket erősíti - állítja az atomtudósok vezető csoportja.



A Bulletin of the Atomic Scientists kedden 10 másodperccel előrébb állította a végítélet óráját, hogy tükrözze a csoport véleményét arról, hogy a világ milyen közel került a széles körű katasztrófához. A minden januárban frissített óra célja, hogy figyelmeztesse az embereket a létüket fenyegető veszélyekre, beleértve a nukleáris háborút, az éghajlatváltozást és a biotechnológiát.



A legutóbbi kiigazítás "a példátlan veszélyek idejét" tükrözi, ami nagyrészt - bár nem kizárólag - "az ukrajnai háború növekvő veszélyeiből" fakad - közölte a csoport. A bulletin Tudományos és Biztonsági Testülete (SASB) azzal vádolta Oroszországot, hogy "vékonyan burkolt fenyegetéseket" tett a nukleáris fegyverek bevetésével, emlékeztetve a világot, hogy a konfliktus kicsúszhat az irányítás alól és katasztrofálisan eszkalálódhat.



"Még ha a nukleáris fegyverek használatát el is kerüljük Ukrajnában, a háború megkérdőjelezte a nukleáris rendet - a hat évtized alatt a nukleáris fegyverek veszélyeinek korlátozására kialakított megállapodások és megegyezések rendszerét" - mondta Steve Fetter, a SASB tagja, a Marylandi Egyetem doktori iskolájának dékánja és a közpolitika professzora.



A SASB azt jósolta, hogy - ha az Oroszország és az Egyesült Államok között fennmaradó utolsó atomfegyver-szerződés, az Új START 2026-ban lejár - nukleáris fegyverkezési verseny fog kezdődni. Kína már most is gyorsan bővíti nukleáris programját, Észak-Korea fokozta a rakétakísérleteket, Irán egyre közelebb kerül a nukleáris fegyverkezési képességhez, az USA, Oroszország és India pedig modernizálja arzenálját.



Elbegdorj Tsakhia volt mongol elnök szerint a világ összes egzisztenciális fenyegetését áthatja a "vezetés kudarca". Mary Robinson, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa egyetértett ezzel, mondván: "A végítélet órája az egész emberiség számára riadót fúj. A szakadék szélén állunk, de vezetőink nem cselekszenek kellő sebességgel és léptékben, hogy biztosítsák a békés és élhető bolygót"."



A végítélet órája legutóbb 2020-ban lépett előre, amikor 20 másodperccel, 100 másodperccel közelítette meg az éjfélt. A csoport 2021-es és 2022-es felülvizsgálata után változatlanul hagyták.