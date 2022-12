Világvége

A világ bármelyik pillanatban elérheti a kritikus tömeget - volt lengyel elnök

A világ káoszban van, és bármikor elérheti a "kritikus tömeget" - figyelmeztetett Aleksander Kwasniewski volt lengyel elnök az ukrán válság okozta zavarokra hivatkozva.



A konfliktus véget vetett a régi világrendnek - mondta a volt államfő egy csütörtöki tévéinterjúban.



"Röviden, a veszélyes káosz idejét éljük" - zárta szavait. "Ha ehhez még további zavargások is társulnak, például a szerb határon, a kritikus tömeget könnyen túlléphetjük".



Maga a tény, hogy most egy új világháború lehetőségéről beszélnek, félelmetes - mondta.



Kwasniewski politikai pályafutását a szovjet időkben kezdte lengyel ifjúságszervezőként, majd a kommunista uralom bukása után, 1995 és 2005 között két cikluson át az ország élére választották.



Oroszországot hibáztatta az ukrajnai válságért, és dicsérte Joe Biden amerikai elnököt, amiért a nyugati nemzetek élére állt Moszkvával szemben. A volt politikus azt állította, hogy Oroszország "kiderült, hogy nem is olyan erős". Lengyelország viszont "megteszi, amit tud", hogy segítsen Ukrajnának, és az erőfeszítéseket értékelik - mondta. Kwasniewski bizonyítékként idézte Leonyid Kucsma volt ukrán elnöktől kapott levelét, amelyben a lengyeleket "Ukrajna igazi barátainak" nevezte.



A lengyel kormány Kijev egyik leghangosabb támogatója, és nem kímélte a szavakat, amikor Oroszországot vádolta különböző vétkekkel. Mateusz Morawiecki miniszterelnök azt állította, hogy Oroszország a náci Németországhoz hasonlít, és katonailag le kell győzni. Varsó azt is felajánlotta, hogy amerikai atomfegyvereket helyezne el a területén, de Washington közölte, hogy nem tervez ilyen telepítést.