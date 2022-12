Koronavírus-járvány

Financial Times: Kínában 250 millió fertőzött lehet

A londoni üzleti napilap forrásai szerint a becslés a kínai járványmegelőzési központ igazgatóhelyettese, Szün Jang részéről hangzott el a héten egy zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón. 2022.12.24 13:41 MTI

A kínai hatóságok nem nyilvános becslései szerint 250 millió ember - a teljes kínai lakosság 18 százaléka - lehetett koronavírus-fertőzött december első húsz napjában, miután Peking enyhítette a korábbi drákói járványellenes korlátozásokat -- írta szombaton a Financial Times.



A Financial Timesnak két, a bizalmas tájékoztató tartalmát ismerő illetékes elmondta: az értekezleten Szün Jang kijelentette, hogy Peking és Szecsuán tartomány lakosságának több mint a fele fertőződött meg a koronavírussal, és a fertőzöttek száma még mindig emelkedik.



A brit lap kiemeli, hogy a kínai országos közegészségügyi bizottság hivatalosan közzétett adatai szerint csak 62 592 koronavírus-fertőződés történt december első három hetében.



Pekingben és más kínai nagyvárosokban a koronavírus-fertőződési hullám "elöntötte" a kórházakat, és kevés a szabad ágy a sürgősségi és az intenzív osztályokon - áll a Financial Times szombati beszámolójában.



Kínában december elején, röviddel a szigorú rendszabályok elleni tüntetések után enyhítették a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt járványügyi korlátozásokat. Több városban ismét kinyithattak az éttermek, a bevásárlóközpontok és az iskolák, és számos térségben felhagytak az addig kötelező tömeges tesztelésekkel is.