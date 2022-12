Erős földrengés volt Kaliforniában, lakások tízezrei maradtak áram nélkül - videók

Erős földrengés rázta meg Kalifornia északi partvidékét kedden a hajnali órákban, lakások tízezreiben szűnt meg az áramszolgáltatás, személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés.



A 6,4-es erősségű rengés középpontja az óceánban, a partoktól mintegy 10 kilométerre volt - közölte az amerikai földtani intézet (ISGS). A kaliforniai kormányzói hivatal vészhelyzeti irodája arról számolt be, hogy a károk felmérése még tart, és felszámolásukat anyagi forrásokkal is fogják segíteni.



A rengés következtében a kora reggeli órákban Humboldt megye háztartásainak több mint felében, 55 ezer otthonban szűnt meg az áramszolgáltatás.



Eddig egyetlen komoly kárról érkezett hír, Ferndale városánál egy hidat le kellett zárni, mert a földrengés hatására több helyen is megrepedt a szerkezete.



A hatóságok óvatosságra szólították fel a lakosságot a lehetséges utórengések miatt.



Az földrengés sújtotta térség San Franciscótól mintegy 450 kilométerre északra van terül el.

😳🚨 Wow. This is the aftermath of a strong magnitude 6.4 earthquake that rocked Northern California this morning.



Caroline Titus shared the video of their 140-year-old Victorian home. She writes: "This was our coffee station. Sorry for dark video. Power still out." pic.twitter.com/99DhGmmLag