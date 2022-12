Tömeges fókapusztulást észleltek a Kaszpi-tenger dagesztáni partvidékén

Mintegy 2500 fókatetemet találtak a Kaszpi-tenger dagesztáni partjainál - közölte vasárnap hivatalos Telegram-csatornáján az Oroszországhoz tartozó észak-kaukázusi köztársaság természeti erőforrások minisztériuma.



A minisztérium szerint ez az elmúlt tíz év legjelentősebb fókapusztulása. A legtöbb tetemre a tájékoztatás értelmében Juzbasnál, illetve a Szulak és a Surinka folyó torkolatánál leltek.



Az orosz szövetségi halászati ügynökség (Roszribolovsztvo) észak-kaukázusi területi igazgatósága szombaton mégy mintegy hétszáz fókatetem megtalálásáról tett bejelentést.



A dagesztáni természeti erőforrások minisztériumának vasárnapi előzetes tájékoztatása szerint a tömeges fókapusztulás valószínűleg természeti tényezőkhöz kapcsolódik. A felboncolt állatokból nagy mennyiségű mintát gyűjtöttek, amelyeken moszkvai és asztraháni laboratóriumok széles körű bakteriológiai és virológiai vizsgálatokat végeztek, beleértve a koronavírus jelenlétének vizsgálatát.



A megvizsgált fókák belső szerveinek állapota nem erősítette meg a nehézfém- vagy növényvédőszer-eredetű mérgezésre vonatkozó feltételezést. A pusztulás okának megállapításába további intézményeket fognak bevonni.



Az illetékes regionális tárca hétszáz tetem megtalálása után kiadott állásfoglalása szerint az eddigi fókapusztulás nem befolyásolhatja kritikusan a populációt, mivel a legfrissebb adatok szerint a kaszpi fókák állománya stabil, 270-300 ezer egyed között mozog. A tárca rámutatott, hogy hasonló eseteket 2012-ben és 2016-ban is megfigyeltek, de TASZSZ hírügynökség szerint az elmúlt három évben is volt példa fókapusztulásra, amelynek mértéke azonban a mostaninál kisebb volt.



A kaszpi fóka a Kaszpi-tenger egyetlen emlőse. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2008-ban veszélyeztetettnek nyilvánította. Dagesztán 2015-ben programot fogadott el a faj megőrzésére. A kaszpi fóka 2020-ban bekerült az oroszországi védett fajokat tartalmazó Vörös Könyvbe.

In Dagestan, on the coast of the Caspian Sea, at least 700 dead seals were found. The circumstances of the mass pestilence of animals are being investigated. pic.twitter.com/Zot2iTElTy