Elképesztő!

Közel 50 ezer éves zombi vírus támadt fel a jég alól - Baba Vanga megjósolta a katasztrófát

Francia tudósok egy csoportja állítólag újraélesztett egy 48 500 éves "zombivírust", amely egy befagyott tó alatt pihent hosszú idők óta Oroszországban. A New York Post beszámolója szerint a kórokozót azután fedezték fel, hogy a globális felmelegedés miatt hatalmas kiterjedésű permafroszt - az északi félteke egynegyedét borító, tartósan fagyott talaj - olvadt el.



A jelentés szerint ez azért nyugtalanító, mert "akár egymillió éve fagyott szerves anyagok is kiolvadhatnak" - köztük valószínűleg halálos kórokozók is. "Ennek a szerves anyagnak egy része feléledt sejtes mikrobákból (prokarióták, egysejtű eukarióták), valamint olyan vírusokból is áll, amelyek a történelem előtti idők óta szunnyadtak" - mondták a kutatók.



A 48 500 éves Pandoravirus yedoma tehát rekord kort állított fel egy olyan fagyasztott vírus visszatérésével, amely más élőlényeket is megfertőzhet. Ez megdönti a korábbi rekordot, amelyet egy 30 000 éves vírus jelentett, amelyet ugyanezek a tudósok 2013-ban azonosítottak Szibériában.



Az új törzs egyike a tanulmányban leírt 13 vírusnak, amelyek mindegyike saját genommal rendelkezik - írja a Science Alert. A tudósok az élő kultúrák kutatása után fedezték fel, hogy az összes "zombivírus" fertőzőképes, és így "egészségügyi veszélyt" jelent.



Úgy vélik, hogy a COVID-19 típusú járványok a jövőben gyakoribbá válnak, mivel az olvadó permafroszt felszabadítja a régóta szunnyadó vírusokat, mint egy mikrobiális Amerika Kapitány - olvasható a New York Postban.



Az ősi vírusrészecskék tehát fertőzőképesek maradnak, és az ősi permafroszt rétegek felolvadása révén újra "forgalomba kerülhetnek".



További kutatásokra van szükség ahhoz, hogy felmérjék, mennyire fertőzőek ezek az ismeretlen vírusok, ha fénynek, hőnek, oxigénnek és más külső környezeti változóknak vannak kitéve.



A New York Post beszámolója hozzátette, hogy az újonnan felolvadt vírus csak a járványügyi jéghegy csúcsa lehet, mivel valószínűleg még több téli álmot alvó vírust kell felfedezni.



Véletlenül az egyik, Vangeliya Pandeva Gushterovának, más néven Baba Vangának, a vak bolgár misztikusnak tulajdonított jóslata 2022-re vonatkozóan az volt, hogy egy fagyasztott vírust fognak felfedezni, amely nagy veszélyt jelent az emberiségre.



"Egy kutatócsoport egy halálos vírust fog felfedezni Szibériában, amely eddig fagyasztva volt. A globális felmelegedés katasztrofális hatásai miatt az említett vírus kiszabadul, és gyorsan elszabadul" - jósolta állítólag.