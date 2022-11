Földrengés rázta meg Görögországot, Athénban is érezték

Mérsékelten erős, előzetes mérések szerint 5,1-es erősségű földrengés rázta meg Görögország központi részét kedden este - jelentette az Európai-földközi-tengeri Földrengéstani Intézet (EMSC).



Szemtanúk beszámolói szerint a földmozgást Athénban is érezni lehetett.



Az EMSC szerint a földrengés fészke 55 kilométerre északkeletre volt a fővárostól, 10 kilométeres mélységben.



Egyelőre nincsenek értesülések károkról vagy esetleges áldozatokról.



A nap folyamán egy másik, 4,7-es erősségű földrengés rázta meg Évia szigetét, amely Görögország központi részén okozott károkat a régebbi épületekben. A hatóságok óvintézkedésként elrendelték az iskolák bezárását a térségben. A földmozgást több kisebb utórengés követte.



A címlapfotó illusztráció.

