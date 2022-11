Erős földrengés rázta meg Északnyugat-Törökországot, sérültek - videó

Erős földrengés rázta meg szerda hajnalban az északnyugat-törökországi Düzce tartományt. Az 5,9-es erősségű földmozgás következtében mintegy ötvenen sérültek meg, de mindannyian a kitört pánikban, a fejvesztett menekülés miatt. Egy ember állapota súlyos - jelentette az NTV török hírtelevízió.



A rengés középpontja Isztambul keleti határától 170 kilométerrel keletre, Gölyaka körzetben, a földfelszín alatt 6,8 kilométeres mélységben volt.



A földmozgást Törökország északnyugati részének más tartományaiban is érezni lehetett. Az emberek felriadtak álmukból, és igyekeztek mihamarabb kijutni a szabadba. A török katasztrófavédelem takarókat osztott szét közöttük. Voltak olyanok is, akik az utcán tüzet gyújtva próbáltak melegedni. Sokan elővigyázatosságból üzemanyagért siettek.



A földrengés több épületet megrongált, falak omlottak le, tárgyak estek a földre. A düzcei bíróság tetejéről betondarabok hullottak az utcára.



A hatóságok már 116 utórengést is regisztráltak, a legnagyobb 4,3-as erősségű volt.



Törökország jelentős törésvonalakon fekszik, és gyakoriak a földmozgások. 1999-ben a szintén Törökország északnyugati részét sújtó erős földrengéseknek mintegy 18 ezer halottjuk volt.



Azóta a hatóságok szigorítottak a vonatkozó szabályozásokon, és előírták a szerkezetileg gyenge épületek megerősítését, illetve lerombolását.

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N