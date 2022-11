Pandémia

Minden, amit tudni kell a kanyaróról az indiai járvány kitörése közepette

Több mint 538 megerősített kanyarós esetet regisztráltak az indiai Maharashtra államban. A hivatalos adatok szerint idén január óta összesen 5445 gyanús esetet jelentettek. 2022.11.17

Az indiai Maharashtra államban kitört kanyarójárvány riadalmat keltett az egészségügyi tisztviselők körében, ami miatt november 30-ig az állam összes körzetében tömeges oltást tartottak a vakcinázásból kimaradt gyermekek számára.



Hétfőn egy egyéves kisfiú a jelentések szerint kanyaróban halt meg, miután körülbelül egy hétig kórházban kezelték. Bár a kanyaró önmagában nem tekinthető halálos kimenetelűnek, súlyos szövődményekhez vezethet, például tüdőgyulladáshoz, hasmenéshez és agyvelőgyulladáshoz, amelyek tragikus következményekkel járhatnak, ha nem kezelik azonnal és megfelelően.



A váratlanul megugró maharashtrai esetek nyomán a Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elkülönítő kórtermeket hozott létre a kórházakban az enyhe és a súlyos tünetekkel küzdő betegek számára.



Az alábbiakban minden, amit a betegségről tudni kell, és hogy mit lehet tenni a fertőzés megelőzése érdekében.



Mi a kanyaró?

A kanyaró egy légúti betegség, amelyet a paramyxovírusok családjába tartozó kórokozó okoz, amely a légutakat megfertőzve az egész szervezetet érinti.

Rendkívül fertőző, és közvetlen érintkezéssel vagy a levegőn keresztül terjed, többek között köhögés, tüsszentés és a fertőzöttek orrváladékának ürítése révén.



Tipikus tünetek

A kanyaró tünetei általában a fertőzött személlyel való érintkezés után 10-12 nappal jelentkeznek. Lázzal, köhögéssel, orrfolyással és gyulladt szemmel kezdődik; később apró fehér foltok jelennek meg a szájban, és piros kiütések jelennek meg az arcon és a testen. A tünetek jellemzően hét-tíz napig tartanak, és végül a kanyaró okozta immunszupresszió miatt számos szövődményt eredményeznek. Ezek közé tartozik a hasmenés (az esetek 8%-ában), a középfülgyulladás (7%) és a tüdőgyulladás (6%), amely akár halált is okozhat.



A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) jelentése szerint a kanyaró még az egészséges gyermekeknél is súlyos betegséget okozhat, ami kórházi kezelést igényel.



"Minden 1000 kanyarós esetből egynél akut agyvelőgyulladás alakul ki, ami gyakran maradandó agykárosodást eredményez. Minden 1000 kanyaróval megfertőződött gyermekből egy-három meghal a légzőszervi és neurológiai szövődmények miatt" - áll a jelentésben.



A súlyos betegség kialakulásának nagyobb kockázatának kitett személyek közé tartoznak az öt év alatti csecsemők és gyermekek, a 20 év feletti felnőttek, a terhes nők és a legyengült immunrendszerű, például leukémiától vagy HIV-fertőzéstől szenvedő emberek.



Kezelés és megelőzés

A kanyaró kezelése a fertőzés gyógyítására, a fájdalomcsillapításra és az immunitás fejlesztésére összpontosít, hogy fokozza a kanyaró elleni antitestválaszt, és csökkentse a súlyos szövődmények kockázatát.

A gyógyszeres kezelés magában foglalja az A-vitamin rendszeres adagolását.

A kanyaró okozta halálozások világszerte történő csökkentése érdekében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kulcsfontosságú közegészségügyi stratégiát dolgozott ki, amely magában foglalja a gyermekek rutinszerű kanyaró elleni védőoltását és a tömeges immunizációs kampányokat, különösen azokban az országokban, ahol a rutinszerű védőoltási lefedettség alacsony.



A kanyaró elleni vakcinát, amelyet az 1960-as évek óta használnak, két adagban, hat-kilenc hónapos korban lehet beadni a gyermekeknek.