Világvége

A fejlődő országok követelik, hogy a gazdag országok fizessenek az éghajlatváltozásért

A fejlődő országok vezetői a gazdag országokat és az energiaipart vádolták az éghajlatváltozás előidézésével, és kártérítést követeltek a gazdaságuknak okozott károkért.



Míg az olaj- és gázipari vállalatok élvezik az előnyöket, addig a kis szigetországokat a tengerszint emelkedése okozta óceáni viharok pusztítják - mondják.



Az Egyiptomban kedden tartott COP27 klímacsúcson felszólalva Gaston Browne, Antigua és Barbuda miniszterelnöke megjegyezte, hogy "az olaj- és gázipar továbbra is naponta közel 3 milliárd dollár nyereséget termel", miközben "a bolygó ég".



"Itt az ideje, hogy ezek a vállalatok globális szén-dioxid-adót fizessenek a nyereségük után, mint a veszteségek és károk finanszírozásának forrását" - tette hozzá Browne.



A szegény nemzetek rámutatnak gazdagabb társaik képmutatására, amelyek a leghangosabb szószólói a kibocsátások csökkentésének, miközben a fosszilis tüzelőanyagok által vezérelt iparosodás évszázadát követően maguk a legnagyobb szennyezők. A fejlődő országok most azt kérdezik, hogyan fogják őket kárpótolni az éghajlatváltozásnak tulajdonított áradásokért és aszályokért.



"Nem azért vagyok itt, hogy bárkitől is azt kérjem, hogy ugyanolyan szenvedéllyel szeresse az országom népét, mint én" - mondta Philip Davis, a Bahamák miniszterelnöke. "Azt kérdezem, mit ér önöknek az, hogy az éghajlati menekültek milliói tízmilliókká váljanak, és világszerte nyomást gyakoroljanak a politikai és gazdasági rendszerekre"."



Eközben Macky Sall szenegáli elnök elismerte, hogy országa gazdasága nem képes azonnal elszakadni a fosszilis tüzelőanyagoktól, de azt mondta, hogy a szegényebb afrikai fejlődő országoknak nagyobb finanszírozásra van szükségük a gazdag országoktól, hogy alkalmazkodni tudjanak a romló éghajlathoz.



"Legyünk egyértelműek, mi az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett vagyunk. De mi, afrikaiak nem fogadhatjuk el, hogy létfontosságú érdekeinket figyelmen kívül hagyják" - mondta.