Kitörhet a világ legnagyobb vulkánja

A világ legnagyobb aktív vulkánja, a Mauna Loa a kitörés jeleit mutatja. Annak ellenére, hogy a tudósok állítása szerint nem számítanak arra, hogy ez azonnal bekövetkezik, a Hawaii Nagy-szigetén élő embereknek azt tanácsolják, hogy készüljenek fel arra az esetre, ha ez bekövetkezne.



Utoljára 8 évvel ezelőtt tört ki, 1843 óta összesen 33 alkalommal.



A Mauna Loa egyike annak az öt vulkánnak, amelyek Hawaii Nagy-szigetét, a Hawaii-szigetcsoport legdélebbi szigetét alkotják. Bár nem a legmagasabb, de a legnagyobb, és a sziget felszínének nagyjából a felét borítja. Északra található a Kilauea vulkántól, amely éppen most tört ki a csúcskráteréből. A Kilauea 2018-as kitörése 700 házat pusztított el, és lávafolyamokkal terítette el a farmokat és az óceánt.



A Mauna Loán a Hawaii Vulkánmegfigyelő Intézet több mint 60 GPS-állomással rendelkezik, amelyek a felszín alatt felgyülemlő magma helyét és mennyiségét mérik. A mérőket a tudósok a talaj hosszú távú változásainak nyomon követésére használják.



Egy kitörés időzítését a dőlés gyors elmozdulása alapján lehet meghatározni. A Mauna Loa csúcsán van egy hőkamera is, amellyel a hőmérsékletet kísérik figyelemmel. Míg a talaj tágulását és zsugorodását műholdas radarral lehet nyomon követni.



Ennek ellenére, a tudósok semmit nem tudnának megmondani, amíg a kitörés el nem kezdődik.



A The Indian Express beszámolója szerint a kőzet repedezett és viszonylag gyenge, így a magma könnyebben tud felszínre törni. A sziget nyugati oldalán lakóközösségeket, kávéfarmokat és tengerparti falvakat érinthet a délnyugati hasadékzónában lévő nyílásokból történő kitörés.



A vulkánkitörés kockázatának csökkentésére az egyik legjobb módszer az evakuálási terv készítése. Az ilyen katasztrófák során segít a vészhelyzeti menedék- és élelmiszerkészletek megtervezése, valamint a biztonságos evakuálási stratégiák.



A megfigyelési adatok alapján zónákat lehet létrehozni, hogy az érintett területeket még a kitörés előtt ki lehessen üríteni.



Továbbá a helyieket fel lehet világosítani arról, hogy milyen lépéseket tehetnek annak érdekében, hogy csökkentsék a károk vagy halálesetek valószínűségét. Ha nem lehet őket evakuálni, meg kell tanítani őket arra, hogy mit tegyenek saját maguk védelmében, például hogy maradjanak zárt térben, hogy elkerüljék a lehulló hamut és kőzetet.

