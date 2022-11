Világvége

Éghajlatváltozás: 1993 óta megduplázódott a tengerszint-emelkedés mértéke

2022.11.11 13:35 ma.hu

Az elmúlt nyolc év jó úton halad afelé, hogy az üvegházhatású gázok növekvő kibocsátásának és a légkörben megrekedt hőnek köszönhetően az eddigi legmelegebb legyen - derül ki a Meteorológiai Világszervezet A globális éghajlat helyzete 2022-ben című előzetes jelentéséből.



A jelentés szerint az éghajlatváltozás hatásaira vonatkozó jelek napról napra drámaibbak. A tengerszint emelkedésének mértéke 1993 óta csak megduplázódott - 2020 januárja óta mintegy 10 mm-t tett ki, ami 2022-ben új rekordot jelent.



Valójában az elmúlt két év a teljes tengerszint-emelkedés 10 százalékáért felelős a műholdas mérések közel három évtizeddel ezelőtti kezdete óta.



2022 volt az az év is, amikor az európai Alpok gleccsereire a legnagyobb hatást gyakorolták a rekordot döntő olvadás első jelei. Emellett a grönlandi jégtakaró a 26. egymást követő évben veszített tömegéből. Sőt, hó helyett először szeptemberben esett az eső.



A globális átlaghőmérséklet 2022-ben a becslések szerint mintegy 1,15 Celsius-fokkal haladta meg az 1850 és az 1900-as évek közötti iparosodás előtti átlagot. A 2013 és 2022 közötti időszakban az átlaghőmérséklet 1,14 Celsius-fokkal, 2011 és 2020 között pedig mintegy 1,09 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti alapértéket. A jelentés pedig arra figyelmeztet, hogy csak idő kérdése, hogy mikor lesz egy újabb legmelegebb év.



Az óceánok hője is rekordszintet ért el 2021-ben, a felmelegedés mértéke az elmúlt két évtizedben volt a legmagasabb.



Petteri Taalas, a WMO főtitkára nyilatkozatában elmondta: "Minél nagyobb a felmelegedés, annál rosszabbak a hatások. Jelenleg olyan magas a szén-dioxid szintje a légkörben, hogy a Párizsi Megállapodásban meghatározott 1,5°C-os alsó határ aligha elérhető. Sok gleccser esetében már most is késő, és az olvadás még több száz, ha nem ezer évig folytatódik".



Hozzátette: "Bár ezt még mindig évi milliméterekben mérjük, de ez összeadódik fél-1 métert tesz ki évszázadonként, és ez hosszú távú és komoly fenyegetést jelent sok millió tengerparti lakos és alacsonyan fekvő állam számára".