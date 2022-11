Világvége

Riadót fújtak a kedvtelésből tartott állatok eledelében lévő mérgező örök vegyi anyagok miatt

Az Egyesült Államokban forgalmazott piacvezető macska- és kutyaeledel-termékek közül sok per- és polifluoralkil-anyagoknak (PFAS) nevezett mérgező vegyi anyagokkal szennyezett. A mérgek különösen halálosak a háziállatokra nézve - derült ki az Environmental Working Group (EWG) csütörtökön közzétett jelentéséből.



A PFAS-okat arra használják, hogy a termékeket víz- és hőállóvá tegyék. Ezeket az anyagokat "örökkévaló vegyi anyagoknak" is nevezik, mivel természetes úton nem bomlanak le.



Az EWG hét különálló PFAS-t talált az általa vizsgált hét állateledel-márka csomagolásában, a Purina Cat Chow Complete Chicken Flavor a lista élén állt a legmagasabb szennyezettségi szinttel, 244,7 ppb koncentrációjú értékkel. A Kibbles 'n Bits Bacon and Steak ízű 14,3 ppb összes PFAS-t tartalmazott, míg a többi márka zacskóiban egyenként 15 ppb alatt volt a PFAS-tartalom.



Az EWG mind a 11 állateledel-fajta csomagolásán, amelyet egy független laboratóriumba küldött, az "örökkévaló vegyi anyagok" nyomait fedezték fel.



Bár nem létezik jogi keret az élelmiszerekben található PFAS-ok korlátozására, kérdéses, hogy az anyagok bármilyen szintje valóban "biztonságosnak" mondható-e, tekintve, hogy rákos megbetegedésekkel, vese- és májbetegségekkel, immunproblémákkal, születési rendellenességekkel és más egészségügyi problémákkal hozhatók összefüggésbe.



Sydney Evans, az EWG tudományos elemzője szerint a vegyi anyagokat a zacskók gyártásakor használták, hogy azok zsírtaszítóvá váljanak, és ahogyan az várható volt, a benne lévő kutyakajába is beoldódtak, amelyet a tanulmányban nem vizsgáltak. Hasonló jelenséget figyeltek meg a gyorséttermi csomagolásoknál, amelyek PFAS-okat szivárogtattak a bennük lévő emberi táplálékba. Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal azonban elutasította az anyagok élelmiszercsomagolásban való felhasználásának betiltását.