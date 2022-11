Világvége

Greta Thunberg a kapitalizmus bukását követeli

A svéd ökoaktivista Greta Thunberg a politikai szféra felé fordult, és a kapitalizmus bukását követelte, amely szerinte felelős a klímaváltozásért.



A 19 éves éghajlatvédő vasárnap este Londonban mutatta be könyvét - "The Climate Book" -, és azt mondta a közönségnek, hogy a világ "soha többé nem fog visszatérni a normális kerékvágásba". Azzal érvelt, hogy a globális felmelegedést csak egy "rendszerszintű átalakulással" lehet megoldani - olvasható a Telegraphnak az eseményről szóló írásában.



A kapitalista rendszert - folytatta Thunberg - "a gyarmatosítás, az imperializmus, az elnyomás és a népirtás határozta meg az úgynevezett globális Észak által a gazdagság felhalmozása érdekében, ami még mindig a jelenlegi világrendünket alakítja".



"Ha a gazdasági növekedés az egyetlen prioritásunk, akkor amit most tapasztalunk, annak pontosan annak kellene lennie, amire számítottunk" - tette hozzá, majd "rasszistának" nevezte a fosszilis tüzelőanyagok kitermelését.



Mint Thunberg néhány kritikusa az interneten rámutatott, a kapitalizmusban a globális életszínvonal nagyjából emelkedett, míg a szén-dioxid-kibocsátás az ezredforduló óta a kapitalista USA-ban csökkent. Thunberg szerdán válaszolt ezeknek a kritikusoknak, kijelentve, hogy nem a "szocializmushoz, liberalizmushoz, kommunizmushoz, konzervativizmushoz, centrizmushoz, amit csak akarsz" való visszatérést szorgalmazza, amelyek szerinte "mind megbuktak".



Thunberg, akit korábban azért bíráltak, mert nem kínál megoldásokat az általa felvázolt problémákra, nem mondta meg, hogy milyen rendszerrel váltaná fel a kapitalizmust.



Thunberg azután vált híressé, hogy 2018-ban iskolai munkabeszüntetések sorozatát szervezte meg szülőhazájában, Svédországban, és azóta a nyugati világ törvényhozóinak, ENSZ-csúcstalálkozókon és a svájci Davosban évente megrendezett Világgazdasági Fórum találkozóin is elmondta drámai előrejelzéseit az ökológiai armageddonról. A WEF alapítója, Klaus Schwab szintén a globális rend radikális átalakításának szószólója, amit ő "Nagy Újraindításnak" nevez.



Annak ellenére, hogy Thunberg több évet töltött a globalista körforgásban, a jövő héten kihagyja az ENSZ COP27 klímakonferenciát Egyiptomban, és elmondta hallgatóságának, hogy a csúcstalálkozót "átverésnek" és a "zöldmosás" példájának tartja - a politikusok azon kísérletének, hogy hamisan környezetbarátnak tüntessék fel magukat.