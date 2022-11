Világvége

Veszélyes trópusi betegség terjed Németországban - média

Idén kétszer annyian betegedtek meg Németországban nyugat-nílusi lázban, mint 2021-ben - jelentette kedden a Der Spiegel a Robert Koch Intézet (RKI), a nemzeti egészségügyi felügyelet adataira hivatkozva.



A Németországban augusztus vége óta regisztrált fertőzések száma tízre emelkedett az RKI szerint. Közülük legalább nyolcról bebizonyosodott, hogy Németországon belül fertőződött - mondta az ügynökség szóvivője a Der Spiegelnek.



Legalább négy tartományt érintett a betegség terjedése, köztük a fővárost, Berlint, a keleti Szászországot és Szász-Anhaltot, valamint a nyugati Észak-Rajna-Vesztfáliát - közölte az RKI, hozzátéve, hogy még további eseteket fedezhetnek fel.



A megbetegedések száma 2021-hez képest megduplázódott, de alacsonyabb, mint 2020-ban, amikor összesen 30 esetet regisztráltak - írta a Der Spiegel. A fertőzéseket olyan németeknél, akik nem utaztak külföldre, először 2019-ben észlelték.



Az RKI azt is közölte, hogy már 2018-ban dokumentálta a vírus madarak és szúnyogok közötti terjedését Németországban. Most úgy vélik, hogy a kórokozó Németországban a szúnyogokban telel át.



Az RKI szerint a láz általában tünetmentes, vagyis a legtöbb esetet nem jelentik. Minden ötödik, a vírussal fertőzött embernél influenzaszerű tünetek jelentkeznek, beleértve a fejfájást vagy a lázat, valamint hányást vagy kiütést.



Százból egy azonban súlyosan megbetegedhet, mivel a betegség életveszélyes gyulladást, például agyvelő- vagy agyhártyagyulladást okozhat, és görcsrohamokhoz vezethet. A halálozás valószínűsége a súlyosan beteg betegek körében körülbelül 10%. A gyógyulás hetekig vagy akár hónapokig is eltarthat. Az idősek és a krónikus betegségben szenvedők különösen veszélyeztetettnek számítanak a súlyos fertőzések szempontjából.



Az EU egészségügyi ügynöksége (ECDC) szerint az idén összesen 950 nyugat-nílusi lázas megbetegedést jelentettek az egész blokkban, és 82 fertőzéssel összefüggő haláleset történt. Úgy tűnik, hogy a dél-európai országok aránytalanul nagy mértékben érintettek. Csak Olaszországban több mint 570 esetet regisztráltak, Görögországból pedig további 280-at.