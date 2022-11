Vízbomba csapott le

Földet fenyegető bolygógyilkos aszteroidát fedeztek fel a csillagászok

Az amerikai tudósok egy csoportja által felfedezett aszteroida a legnagyobb potenciálisan veszélyes égitest, amelyet az elmúlt nyolc évben találtak. 2022.11.01 14:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Keresztezheti a Földdel az útját egy óriási aszteroida - hívta fel a világ figyelmét amerikai tudósok egy csoportja, hozzátéve, hogy az általuk nemrég felfedezett potenciálisan gyilkos égitest a legnagyobb, amelyet több mint nyolc éve észleltek. A 2022 AP7 névre keresztelt űrszikla 1,5 kilométer széles - fedte fel a kutatócsoport, hozzátéve, hogy lehetséges becsapódása több kontinensen is érezhető lenne.



"Eddig két olyan nagy, földközeli aszteroidát találtunk, amelyek átmérője körülbelül egy kilométer, ezt a méretet nevezzük "bolygógyilkosoknak"" - mondta Scott Sheppard, a Carnegie Institution for Science Föld és Bolygók Laboratóriumának csillagásza, a felfedezést leíró tanulmány vezető szerzője a sajtóközleményben. A tudósok szerint azonban csak a 2022 AP7-nek van olyan pályája, amely potenciálisan veszélyessé teszi a Földre nézve.



A "bolygógyilkos" aszteroida valahol a Föld és a Vénusz között rejtőzött, ami megnehezítette a felderítését. A csillagászoknak a Nap irányába kell nézniük, hogy ezt a területet tanulmányozhassák, és a legmodernebb orbitális teleszkópok, mint a James Webb vagy a Hubble, nem használhatók ilyen vizsgálatokra, mivel a Nap vakító fénye megégetné az érzékeny optikájukat.



"Eddig csak körülbelül 25 olyan aszteroidát fedeztek fel, amelyek pályája teljesen a Föld pályáján belül van, mivel a Nap vakító fénye mellett nehéz megfigyelni" - magyarázta Sheppard. Ebben a konkrét esetben a tudósok a chilei Cerro Tololo Interamerikai Obszervatóriumban található Victor M. Blanco 4 méteres távcső Sötét Energia Kamerájának segítségével tették meg a felfedezést.



Bár a belső Naprendszer még mindig nagyrészt terra incognita, azaz ismeretlen terület, ha aszteroidákról van szó, a tudósok szerint kevés potenciális veszélyt rejt a Földre.



"Valószínűleg már csak néhány hasonló méretű földközeli aszteroidát kell találni" - mondta Sheppard, hozzátéve, hogy a legtöbbjük valószínűleg olyan pályán kering, amely soha nem hozná őket ütközési pályára a Földdel. Az sem világos, hogy a 2022 AP7 mikor, ha egyáltalán valaha is, jelenthet akut veszélyt a Földre.



Pedig a Space.com szerint a csillagászok már most is 2200 potenciálisan veszélyes, egy kilométernél szélesebb aszteroidát figyelnek. Az ilyen űrsziklák potenciálisan az egész bolygóra veszélyt jelentenek, hiszen akár egy 50 méter széles aszteroida is kárt tehet egy egész városban, például Londonban, ha felrobban a központja felett - jegyzi meg a média.

Az Apophis nevű aszteroida pályája veszélyesen közel van a Földhöz. Még 2020-ban a tudósok arra figyelmeztettek, hogy 2068-ban becsapódhat a bolygóba. Még ugyanebben az évben az Amerikai Csillagászati Társaság bolygótudományi részlege azt mondta, hogy a 370 méter hosszú űrszikla már 2029-ben egyes kommunikációs műholdjaink pályáján belülre kerülhet.