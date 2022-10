NASA - Óriási aszteroida közeledik a Földhöz Mindenszentek napján - videó

Egy nagy felhőkarcoló méretű aszteroida száguld el a Föld mellett november 1-jén, a NASA becslései szerint viszonylag közel, alig több mint 2 millió kilométerre.



A 2022 RM4 jelű égitestet a múlt hétvégén észlelték, és paraméterei miatt - amelyek 330 és 740 méter közöttiek - "potenciálisan veszélyesnek" minősül. November 1-jén közelíti meg legközelebb a Földet, mintegy 2,3 millió kilométerre, ami nagyjából hatszorosa a Hold átlagos távolságának.



Az amerikai űrkutatási hivatal potenciális fenyegetésként jelöl meg minden olyan aszteroidát, amely mintegy 7,5 millió kilométeren belülre kerül, és legalább 140 méteres. Az ilyen objektumokat számos csillagász követi, hogy ellenőrizze, helyesen számították-e ki a pályájukat.



A múlt hónapban a NASA egy robotűrhajóval beleütközött a Dimorphos aszteroidába, hogy tesztelje, mekkora hatással lenne a pályájára. A projekt keretében a katasztrofális ütközés elhárítására irányuló lehetséges lépéseket kutatták, amennyiben az emberiség képes lenne időben észlelni a fenyegetést, hogy ellenintézkedéseket indíthasson.



Az ügynökség sikeresnek ítélte a DART-küldetést, amely koncepcionálisan bizonyította a bolygóvédelem megközelítését. Az aszteroida 11 óra 55 perces pályáját a nagyobb szülő aszteroida, a Didymo körül 32 perccel csökkentette - jelentette a múlt hónapban.

Asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on Tuesday. This is very close for an asteroid this size. Possibly as large as 740 meters, it is much larger than the ~50 meter asteroid that created Meteor Crater in Arizona. #2022RM4https://t.co/l1VN9Tt2Ar pic.twitter.com/UtRs5IvMUq