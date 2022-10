Energiaválság

Az Északi Áramlat szabotálói energiaszegénységbe taszították az EU-t - Moszkva

Az Északi Áramlat földgázvezetékek elleni támadások elkövetői megsemmisítették az Európai Unió reményét a biztonságos és fenntartható energiaellátásra - jelentette ki Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az orosz energiahét fórumának margóján.



"Azok, akik ezt a terrorcselekményt kitervelték és elkövették, lényegében úgymond energiaszegénységbe taszították Európát" - mondta Novak pénteken, hozzátéve, hogy a vezetékek elleni szabotázs gyakorlatilag "semmissé tette azt az energiabiztonságot", amelyre az EU régóta törekszik.



A volt energiaügyi miniszter korábban azt mondta, hogy Oroszország továbbra is képes földgázt szállítani az Európai Unióba az Északi Áramlat-2 érintetlenül maradt vezetékén keresztül. Vlagyimir Putyin elnök szerint a labda most az EU térfelén van, hogy megkapja-e ezeket a behozatalokat.



Putyin egy új "gázközpont" létrehozását is javasolta Törökországban, hogy a tranzitmennyiségeket a fekete-tengeri térségbe szállítsák. Recep Tayyip Erdogan török elnök a vezetők e hét eleji találkozóján támogatta az ötletet.



Az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek - amelyeket arra terveztek, hogy az orosz földgázt közvetlenül Németországba szállítsák, megkerülve a tranzitállamokat, köztük Ukrajnát és Lengyelországot - a múlt hónapban hirtelen nyomásvesztést szenvedtek, miután a dániai Bornholm szigeténél erőteljes víz alatti robbanások sorozatát követték el.



Moszkva terrortámadásnak nevezte az incidenst, és azt mondta, hogy az USA, amely régóta bírálja Németország orosz energiától való függőségét, a legnagyobb politikai és gazdasági hasznot húzza az útvonalak leállításából. Washington tagadta, hogy bármi köze lenne az ügyhöz, bár Antony Blinken külügyminiszter "óriási lehetőségként" üdvözölte az incidenst Európa számára, hogy "egyszer s mindenkorra megszüntesse az orosz energiától való függőséget".



Közben Stockholm elutasította azt a tervet, hogy Németországgal és Dániával együtt hivatalos közös nyomozócsoportot állítsanak fel a robbanások kivizsgálására - jelentette a Reuters egy svéd nyomozóra hivatkozva. Svédország állítólag azzal érvelt, hogy a saját megállapításai túlságosan érzékenyek ahhoz, hogy akár más uniós országokkal is megosszák. Mindhárom ország elutasította azt is, hogy Oroszországnak hozzáférést biztosítson a vizsgálathoz.



Oroszország az ukrajnai katonai művelet megkezdése és az azt követő szankciók előtt az EU gázszükségletének több mint 40%-át fedezte. A szállítások idén drámaian csökkentek, ami súlyosbítja az energiaválságot, mivel a blokk igyekszik csökkenteni az orosz energiától való függőségét és büntetni Moszkvát. Az USA eközben az elmúlt hónapokban növelte az Európába irányuló LNG-szállításait, és jelenleg a blokk LNG-behozatalának közel felét fedezi, ami majdnem kétszerese a 2021-ben mért aránynak.