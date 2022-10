Világvége

Új-Zéland tervbe vette a tehén-bélgáz megadóztatását

Az új-zélandi kormány a mezőgazdasági haszonállatok által termelt üvegházhatású gázok megadóztatásának tervét terjesztette elő, remélve, hogy az évtizedes éghajlatváltozási kezdeményezés részeként csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást, az agrárszervezetek hangos kritikája ellenére.



Jacinda Ardern miniszterelnök kedd reggel jelentette be a javaslatot, mondván, hogy a terv az első ilyen jellegű kísérlet, és Új-Zélandot a következő évtizedre kitűzött metánkibocsátás-csökkentési célok eléréséhez vezetné.



"A világon még egyetlen más ország sem dolgozott ki rendszert a mezőgazdasági kibocsátások árazására és csökkentésére, így a mi gazdáinknak előnyös lesz, ha elsőként lépnek előre" - mondta a kormányfő, hozzátéve: "A kibocsátások csökkentése segíteni fogja az új-zélandi gazdákat abban, hogy ne csak a világ egyik legjobbjai legyenek, hanem a legjobbak a világon".



A javaslat szerint a szarvasmarha-állomány méretére és a műtrágya használatára vonatkozó küszöbértékeket teljesítő gazdáknak díjat kellene fizetniük a szarvasmarháik által kibocsátott metán- és dinitrogén-oxid gázok után - a rendszer a "fingadó" - némileg félrevezető, de nem túl elegáns - elnevezést kapta (a tehenek metánjának nagy része böfögés formájában szabadul fel).



Ha a terv az év végéig elnyeri a végleges jóváhagyást, az adófizetés 2025-ben kezdődne, és egy-háromévente vetnék ki. A pontos összegeket még nem határozták meg.



A kormány szerint az adókból származó bevételeket a zöld technológiák kutatására és fejlesztésére, valamint "ösztönző kifizetésekre" fordítanák a környezetbarát gyakorlatokat alkalmazó gazdák számára.



A rendszer része annak a hosszabb távú célnak, hogy 2050-re a szén-dioxid-kibocsátás nullára csökkenjen, de a helyi gazdálkodói csoportok és az ellenzéki törvényhozók máris elítélték.



A Federated Farmers, az egyik legnagyobb lobbicsoport szerint az adójavaslat "kitépné a kisvárosi Új-Zéland beleit", és "fákat helyezne a farmok helyére".



"A Federated Farmers mélységesen elkeseredett a kormánynak a ... javaslattal kapcsolatos álláspontja miatt, és aggódik tagjaink jövőjéért" - mondta a csoport országos elnöke, Andrew Hoggard.



A Beef and Lamb New Zealand és a DairyNZ szintén aggodalmának adott hangot, az utóbbi szervezet szerint a keddi bejelentés ugyan "egy újabb lépés" az új rendszer felé, de még sok a tennivaló ahhoz, hogy "jó legyen" a gazdák számára.

Mivel Új-Zéland üvegházhatású gázkibocsátásának közel fele a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódik - amely mintegy 10 millió szarvasmarhával és 26 millió juhval büszkélkedhet -, hasonló "fingadó" javaslatok már korábban is felmerültek. Egy 2003-as kezdeményezés azonban országszerte komoly ellenállásba ütközött a gazdák részéről, ami hatalmas tiltakozást váltott ki, több százan gyűltek össze Wellington utcáin, néhányan teheneket és traktorokat is hoztak magukkal.



A közelmúltban Hollandiában a gazdák nagy tüntetéseket szerveztek a hasonló kibocsátási adók ellen, és számos szupermarket raktárát blokád alá vették, miközben szembeszálltak a rendőrséggel. Ezek a tiltakozások folytatódtak, és a múlt hónapban több gazdát letartóztattak, miután hat traktort parkoltak le Hága egyik utcáján, és nem voltak hajlandóak távozni.