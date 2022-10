Pandémia

Újabb afrikai ország riadókészültségben az ebolajárvány miatt

A nigériai egészségügyi felügyelőszervezet felszólította a lakoskat, hogy az ugandai ebolajárvány kitörése miatt legyen készenlétben. A magas halálozási arányáról hírhedt vérzéses vírusos betegség a légi utasokkal kerülhetett be az országba - figyelmeztetett.



"A Nigériába való behurcolás valószínűsége nagy a Nigéria és Uganda közötti megnövekedett légi közlekedés miatt, különösen a kenyai nairobi repülőtéren - amely regionális közlekedési csomópont - és más szomszédos országokon keresztül, amelyeknek közvetlen határuk van Ugandával" - áll a Nigériai Betegségellenőrző Központ (NCDC) által kiadott közleményben.



Ha behurcolták, akkor tömeggyűléseken, politikai gyűléseken, vallási szertartásokon vagy fesztiválokon keresztül belföldön is terjedhet - figyelmeztetett a szervezet. Az Ebola-fertőzések kimutatására szolgáló nemzeti rendszer most "riasztási üzemmódban van" - közölte.



Bár a vírus által jelentett kockázat magas, Nigéria rendelkezik a technológiával, a képzett orvosokkal és a vizsgálati kapacitásokkal ahhoz, hogy "hatékonyan reagáljon egy járvány kitörése esetén" - magyarázta az NCDC, hivatkozva az ország 2014-es járványkezelésének tapasztalataira.



A közel egy évtizeddel ezelőtti járvány volt az eddigi legnagyobb. A fertőzés messze Nyugat-Afrikából, ahol az állatokban endémiás, elterjedt, és elérte Európát és az Egyesült Államokat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 28 616 gyanús, valószínűsíthető és megerősített esetről és 11 310 halálesetről számolt be Guineában, Sierra Leonéban és Libériában, a három leginkább érintett országban.



Az ugandai egészségügyi hatóságok szeptember 20-án Ebola-vészhelyzetet hirdettek, miután három év óta az országban megerősítették az első halálos kimenetelű esetet. Több hasonló tüneteket mutató beteget jelentettek, és múlt vasárnapig Ugandában 43 megerősített esetet és kilenc halálos áldozatot regisztráltak az egészségügyi minisztérium szerint.



A járványt az ebolavírus szudáni törzse okozta. Ez a kórokozó két eredeti változatának egyike, amelyet 1976-ban azonosítottak a vérzéses láz okozójaként két külön kitörés során Szudánban és a szomszédos Zaire-ben.



A törzs korábban 41% és 100% közötti halálozási arányt mutatott, bár a számokat valószínűleg rontotta a rossz orvosi ellátás, amelyben sok fertőzött személy részesült, valamint a fertőzések nyomon követésével kapcsolatos kihívások.



Miután a 2014-es kitörés megmutatta, hogy a vírus nagyobb veszélyt jelent egy jobban összekapcsolt világban, további erőfeszítéseket tettek az ebola elleni vakcina kifejlesztésére.

A WHO szerint az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta a Johnson & Johnson által kifejlesztett vakcinát, de még nem tesztelték teljes körűen, és nem a kialakuló járványra adott vészhelyzeti válasznak szánják. A gyógyszer két adagját 56 nap különbséggel kell beadni, a második oltás a szudáni törzs és néhány más változat ellen nyújt védelmet.