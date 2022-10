Gombafelhőt észleltek egy amerikai nagyváros közelében

A Las Vegas-i emberek vasárnap árasztották e a netet a horizonton gomolygó gombaszerű felhőről készült fotókkal, és néhányan azzal viccelődtek, hogy ez a látvány a nukleáris tesztekre emlékezteti őket.



A nyugtalanító látványt nyilvánvalóan az tette még hátborzongatóbbá, hogy a lenyugvó nap sugarai a narancs különböző árnyalataira színezték a felhőt.



A zivatarfelhők gombaszerű alakot ölthetnek, amikor egy felfelé irányuló áramlat nagyobb magasságba húzza őket, ahol azonban nincs erős szél, amely elfújná őket.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat San Diegó-i irodája hétfőn osztott meg egy fotót egy hasonló kinézetű felhőről, de drámai megvilágítás nélkül, amint nyugat felé halad Kalifornia felett.



Az Egyesült Államok négy évtized alatt több mint ezer nukleáris eszközt tesztelt a Las Vegastól 65 mérföldre északnyugatra fekvő nevadai tesztpályán. A hírhedt gombafelhők jól láthatóak voltak, és a város turisztikai látványosságává váltak.



Amikor 1963-ban ratifikálta a részleges nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződést, az USA kötelezettséget vállalt arra, hogy a legtöbb nukleáris kísérletet nem hajtja végre. Az USA 1992 szeptemberében hajtotta végre utolsó föld alatti nukleáris kísérletét. Négy évvel később Washington aláírta az Átfogó Atomcsend-szerződést, amely megtilt mindenféle robbantást bárhol, bár a szerződést még mindig nem ratifikálta.

When you live in a city 65 miles from a nuclear bomb test site, oddly shaped clouds can be stressful pic.twitter.com/0OQsPN7z6D

Thunderstorms are beginning to form in the mountains this afternoon! ⛈️



Check out this nice view from our office of the thunderstorm currently on the Riverside/San Diego County line. #cawx pic.twitter.com/igGWQOOS9v