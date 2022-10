Pandémia

Ismét gyorsul a Covid-19 terjedése Csehországban

Az új fertőzések száma az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári szabadságok, az iskolai szünidő letelte után kezdett el ismét emelkedni. 2022.10.02 19:18 MTI

Újra felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése Csehországban. Szombaton a laboratóriumi tesztek 667 új koronavirus-fertőzéses esetet mutattak ki, százzal többet mint egy hete - derül ki az egészségügyi minisztérium honlapján közzétett napi kimutatásokból.



Az elmúlt héten 414-el 1381-re emelkedett a kórházakban kezelt betegek száma. Közülük 48 személy állapotát súlyosnak minősítették az orvosok, ami hússzal több, mint egy hete.



Az új fertőzések száma az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári szabadságok, az iskolai szünidő letelte után kezdett el ismét emelkedni. A múlt hétfőn már 4731 új fertőzést mutattak ki a laboratóriumi tesztek, az új fertőzések napi száma április közepe óta most első ízben lépte túl a négyezret.



Szakértői vélemények szerint jelenleg jóval magasabb a fertőzöttek száma, mint amit a statisztikák mutatnak. Omar Sere biológus a közszolgálati rádióban vasárnap 120 ezerre becsülte a csehországi fertőzöttek jelenlegi számát. Szerinte ezeknek az embereknek a fele nem is tudja, hogy covidos, mert a fertőzésnek nem mindenkinél vannak konkrét jelei. Egyre több szakértő és orvos javasolja, hogy az emberek az egészségügyi intézményekben, üzletekben és a tömegközlekedési eszközökben viseljenek ismét védőmaszkot.



A napi tesztek száma továbbra is alacsony, két-három ezer között mozog.



A koronavirus-járvány kirobbanása, 2020. március eleje óta Csehországban 4,1 millió fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. Több ezren ismételten megbetegedtek.



A Covid-19 szövődményeiben meghalt személyek száma eddig 41 107, a legutóbbi héten 77 halálesetet jegyeztek fel.



A tíz és fél milliós Csehországban 6,9 millió személy kapta meg a Covid-19 elleni védőoltás mindkét adagját. A harmadik, megerősítő adagot eddig 4,3 millió személy vette fel, a második megerősítő adagot viszont már csak 313 ezer, amit az orvosok elégtelennek tartanak. Az oltás iránti érdeklődés jelenleg nagyon alacsony, naponta csak néhány százan kérik.



Országos óvintézkedések nincsenek érvényben. Néhány kórházban azonban már látogatási tilalmat rendeltek el.