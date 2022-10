Az Ian-hurrikán legkevesebb 42 halálos áldozatot hagyott maga után Floridában

Floridában már legkevesebb 42 halálos áldozatot találtak meg az Ian-hurrikán után a mentőegységek - közölték az állam hatóságai pénteken az esti órákban.



A hurrikán helyi idő szerint délután ismét elérte a szárazföldet Dél-Karolina partjainál, károkat és áradásokat okozott, de ereje meg sem közelítette a dél-nyugat-floridai pusztítást. Az Ian-hurrikán Dél-Karolinában óránként 70 mérföldes sebességgel ért partot, és folyamatosan veszít erejéből, ahogy észak felé halad.



A vihar szerdán éjjel 4-es erősségű hurrikánként óránként 155 mérföldes (240 kilométeres) széllökésekkel csapott le Florida dél-nyugati partvidékére, Fort Myers városának jó részét a földdel téve egyenlővé.



A péntek esti összesítés szerint a vihar nyomán több államban, összesen mintegy két millió háztartásban nem volt áram; Floridában 1,57 millió, Észak-Karolinában 263 ezer, Dél-Karolinában 165 ezer, és Virginia állam déli részén további 52 ezer háztartás maradt áram nélkül.



A mentés, a kárelhárítás és -felmérés Floridában folytatódott, Dél-Karolinában is megkezdődött a károk összegzése és a vihar nyomainak felszámolása.



Közben Florida kormányzója határozottan figyelmeztette azokat, akik megpróbálnák kihasználni a vihar okozta nehéz helyzetet, mások szenvedését. Ron DeSantis péntek esti tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Florida a jogrend állama és a jogrend közössége. "Még csak ne is gondoljon senki fosztogatásra" - jelentette ki, hozzátéve, hogy Florida a "második alkotmány-kiegészítés állama", amivel az Egyesült Államok alkotmányának, önvédelem jogáról szóló kitételére utalt.

