Miután a Mexikói-öböl meleg vizei felett gyorsan erősödött, az Ian hurrikán hatalmas, 4-es kategóriájú viharként csapott le Florida délnyugati részére, óránként átlagban 250 kilométeres széllel. Ez azt jelenti, hogy ez volt az egyik legerősebb vihar, amely valaha is partot ért az államban és az egész Egyesült Államokban. Ám mielőtt elért volna ide, kiiktatta a kubai áramhálózatot.

Hurricane Ian took all the water out of Tampa Bay because climate change is a hoax and these storms are absolutely not getting stronger, more frequent, and more devastating each year. pic.twitter.com/2uP12gAzin