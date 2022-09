Pandémia

A Pfizer vezérigazgatója hat héten belül másodszor kapott Covidot

A Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla hat héten belül másodszor is pozitív lett a Covid-19-re, annak ellenére, hogy négyszer is beoltották. Bourla korábban azt állította, hogy cége vakcinája "100 százalékos hatékonysággal" megelőzi a koronavírus-fertőzést.



Bourla szombaton Twitter-bejegyzésben jelentette be a diagnózist, amelyben azt írta, hogy "jól érzi magát és tünetmentes". A gyógyszeripari vezető négy adagot - két kezdeti és két emlékeztető oltást - kapott cége mRNS-vakcinájából, és elmondta, hogy a Pfizer új, kétértékű emlékeztető oltását még nem kapta meg, mivel a Covid-19-re már augusztusban pozitív lett a tesztje.



"Bár nagy előrelépést tettünk, a vírus még mindig velünk van" - tette hozzá.



A legújabb emlékeztető oltás, amely a koronavírus Omicron-változatát és annak altörzseit célozza, nem bizonyult népszerűnek. Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) csütörtökön közzétett adatai szerint az Egyesült Államokban a jogosultak mindössze 1,5%-a vette be az oltást három héttel azután, hogy az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) engedélyezte azt.



Az FDA annak ellenére engedélyezte a kétértékű emlékeztető vakcinát, hogy azt soha nem tesztelték embereken, csak laboratóriumi egereken.



Bourla a Covid-19 első esetét a Pfizer által gyártott Paxlovid vírusellenes gyógyszerrel kezelte. Joe Biden amerikai elnök és Anthony Fauci, a Fehér Ház korábbi koronavírus cárja is "visszaeső fertőzést" tapasztalt, amikor a nyár elején Paxloviddal kezelték a betegséget.



Tavaly Bourla azt állította, hogy egy dél-afrikai tanulmány kimutatta, hogy a Pfizer vakcinája "100%-os hatékonysággal megelőzi a Covid-19-es eseteket".