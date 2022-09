Élelmezési válság

Káosz lesz az egész világon - figyelmeztet az ENSZ Élelmezési Világprogramjának felelőse

Sürgős lépéseket sürgetett helyi idő szerint csütörtökön New Yorkban David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (WFP) vezetője, aki szerint éhínség kopogtat a világ ajtaján, amely "tökéletes viharral tetézett tökéletes viharral néz szembe".



Az AP amerikai hírügynökségnek adott interjúban a diplomata arra kérte az Öböl menti országokat és a világ milliárdosait, hogy áldozzák fel "pár napi profitjukat", hogy segítsenek megoldani a műtrágya-ellátás problémáit, máskülönben jövőre súlyos élelmiszerhiány lesz világszerte. "Káosz lesz az egész világon" - figyelmeztetett a WFP főigazgatója.



Az amerikai politikus rámutatott, hogy amikor öt és fél évvel ezelőtt átvette a szervezet vezetését, "csak" 80 millió embert fenyegetett éhezés a világon, és azt gondolta, hogy mandátuma végére akár az is előfordulhat, hogy a WFP-nek nem marad tennivalója. Ennek ellenére a klímaválság miatt 135 millióra, majd a koronavírus-járvány következtében még annak is a duplájára, 275 millióra nőtt azok száma, akiket éhínség fenyeget. Majd jött az ukrajnai háború, ami miatt energia-, műtrágya és élelmiszerhiány alakult ki, s már 345 millió azok száma, akik nem tudják, mikor és mit fognak legközelebb enni.



"Ezen belül 50 millió azoknak a száma 45 országban, akik az éhínség kapuján kopogtatnak, és ha nem tudunk eljutni hozzájuk, akkor éhínség lesz, éhezés, és még 2007-2008-ban és 2011-ben sem látott mértékben fognak országok destabilizálódni, és megindul a tömeges migráció" - figyelmeztetett Beasley. "Lépnünk kell, most!" - szögezte le.



Körösi Csaba, az ENSZ Közgyűlésének elnöke az általános vita megnyitásakor azt mondta, "úgy tűnik, folyamatos humanitárius vészhelyzet állapotában vagyunk". António Guterres ENSZ-főtitkár pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy minden korábbinál nagyobb a szakadék, 32 milliárd dollár hiányzik, a világszervezet humanitárius tevékenységének forrásigénye és a rendelkezésre álló pénz között.



Beasley kiemelte: Ukrajna 400 millió ember táplálásához elegendő élelmiszert állít elő, és a háború miatt az oroszországi szállításokban is zavar támadt. Rámutatott, hogy súlyosbítja a helyzetet az infláció és az is, hogy sokan nem tudnak boldogulni, mert a koronavírus-járvány "gazdaságilag megsemmisítő csapást mért rájuk".



"Ez a tökéletes viharral tetézett tökéletes vihar" - fogalmazott az amerikai politikus, rámutatva, hogy anyáknak a világon választaniuk kell, hogy étolajat vesznek, és enni adnak a gyerekeiknek, vagy fűtőolajat, hogy ne fagyjanak meg, mert mindkettőre nem futja.

A WFP főigazgatója kifejtette, hogy a világ 7,7 milliárd ember élelmiszerigényeit képes ellátni, de ennek fele annak köszönhető, hogy a gazdák műtrágyát használnak, ami nélkül nem képesek ilyen mennyiségű élelmiszert megtermelni. A világ legnagyobb műtrágyagyártója, Kína leállította az exportot, az orosz export pedig alig jut ki a világpiacra - magyarázta Beasley. "Útnak kell indítani azt a műtrágyát, méghozzá gyorsan. Az ázsiai rizstermelés kérdése kritikus, a magok már a földben vannak" - hangsúlyozta a WFP vezetője.



Beasley kitért arra is, hogy hazája, az Egyesült Államok 5 milliárd dollárral emelte hozzájárulását, Németország, Franciaország és az EU is hajlandó mélyebben a zsebébe nyúlni, ezért a magas olajárak miatt az Öböl menti országokat kérte arra, hogy tegyenek többet, főleg a térségükben lévő országokért, Jemenért, Afganisztánért, Szomáliáért.



"Nem ezermilliárdokat kérünk, pár napi profitjukról lenne szó, hogy stabilizálni lehessen a világot" - húzta alá David Beasley, aki elmondta, hogy külön megbeszélést folytatott több milliárdossal, és figyelmeztette őket, hogy erkölcsi kötelességük, hogy foglalkozzanak a rászorulókkal.



"Ha nem is nekem adják, ha nem az Élelmezési Világprogramot segítik, akkor is tegyék oda magukat. Ideje elkezdeni szeretni felebarátaikat és segíteni nekik. Emberek szenvednek és halnak meg szerte a világon. Amikor öt másodpercenként hal éhen egy gyerek, az mindannyiunk szégyene" - hangoztatta David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának főigazgatója.