Katasztrófa

Közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek a Fiona hurrikán miatt Puerto Ricón

Közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett kedd éjjel Xavier Becerra amerikai egészségügyi miniszter Puerto Ricón, ahol a Fiona hurrikán óriási pusztítást végzett és négy embert megölt.



A vészhelyzet kihirdetése lehetővé teszi, hogy a kormány szövetségi költségvetési forrásokat és az eddiginél több eszközt vessen be a kárelhárításban. A mintegy 3,3 millió lakosú Puerto Rico nagyjából 80 százalékán megszakadt az áramszolgáltatás, amelynek helyreállítása napokig is tarthat.



Öt évvel ezelőtt az ötös erősségű Maria hurrikán mintegy háromezer ember halálát okozta a szigeten.



A Fiona hurrikán hármas erősségű viharként immár elérte a Turks- és Caicos-szigeteket Kuba mellett, ahonnan észak felé halad tovább, és hamarosan eléri Bermudát is, ahol az amerikai hurrikánközpont számításai szerint már négyes erősségű szélvihar lesz. A széllökések sebessége jelenleg óránként mintegy 125 kilométer. Turks- és Caicos-szigetekről egyelőre nem jelentettek halálos áldozatot, de sok helyen nincs áram.