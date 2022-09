Pandémia

Láthatáron a Covid-járvány vége - WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerdán kijelentette, hogy közel a Covid-19 világjárvány vége. Bár a vírus még mindig a tavalyival megegyező mértékben terjed, a tömeges oltások ellenére jelentősen csökkent a halálozások száma.



"Még nem tartunk ott, ahol kell. De a vége a láthatáron van" - mondta Tedros egy sajtótájékoztatón. Azt állítva, hogy a védőoltások és más közegészségügyi intézkedések csökkentették a vírus jelentette veszélyt, a WHO vezetője felszólította a kormányokat, hogy szorgalmazzák a veszélyeztetett személyek és az egészségügyi dolgozók 100%-os, a lakosság 70%-os beoltását.



"Egy maratoni futó nem áll meg, amikor a célvonal a látóterébe kerül, hanem minden maradék energiájával még keményebben fut" - mondta. "Most van a legrosszabb idő arra, hogy abbahagyjuk a futást."



A vakcinák, maszkok, zárlatok és egyéb közegészségügyi intézkedések hatása a vírus terjedésére ellentmondásos kérdés, mivel az olyan, szinte teljesen beoltott országokban, mint Szingapúr, idén nyáron még mindig olyan fertőzési hullámokat tapasztaltak, amelyek eltörpültek a 2021-es és 2020-as hasonló kiugrások mellett.



A szeptember 5-én véget ért héten világszerte mintegy 3,1 millió Covid-19-es megbetegedést igazoltak, szemben a 2021-es év azonos hetében regisztrált 3,9 millióval, és a 2020-as év azonos hetében regisztrált 1,9 millióval.



A halálesetek száma azonban csökkent: a szeptember 5-én véget ért héten 11 000 volt a vírushoz köthető, ami a legalacsonyabb heti adat 2020. március 16. óta.



Tedros bejelentette, hogy a WHO még szerdán hat politikai tájékoztatót ad ki a kormányok számára, amelyekben felvázolja azokat a lépéseket, amelyek a szervezet szerint szükségesek ahhoz, hogy elkerülhető legyen "még több változat, még több haláleset, még több pusztulás és még több bizonytalanság".



E lépések között szerepel a már említett oltási sürgetés, a kórházi fertőzésellenőrzési intézkedések fenntartása, a fokozott tesztelés és szekvenálás, valamint a betegek megfelelő kezelésének biztosítása.