Erős földrengés sújtotta a csendes-óceáni országot

Vasárnap reggel 7,6-es erősségű földrengés rázta meg Pápua Új-Guineát, a rengéseket széles körben érezni lehetett a 9 milliós csendes-óceáni országban.



Az epicentrum 90 kilométeres mélységben volt, nem messze az ország keleti részén fekvő Kainantu városától - közölte az amerikai földtani intézet (USGS).



Kezdetben cunamiriadót adott ki Pápua Új-Guinea és Indonézia partjai mentén, de hamarosan bejelentette, hogy a veszély "mára elmúlt".



Az áldozatok száma egyelőre tisztázatlan, meg nem erősített jelentések szerint házakat temetett maga alá és rombolt le.



A lakosok arról számoltak be, hogy országszerte megremegtek az épületek, beleértve a mintegy 480 km-re lévő fővárost, Port Moresbyt is.



Egy szemtanú "nagyon erősnek" nevezte a rengést, és azt mondta, hogy "minden olyan volt, mintha a tengeren ülne - csak úgy lebegett".



Pápua Új-Guineát évente mintegy száz földrengés éri, mivel a világ egyik legaktívabb tektonikusan aktív területén, a csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik.



2018-ban egy 7,5-es erősségű földrengés az ország ugyanezen részén legalább 125 ember halálát okozta.

BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq