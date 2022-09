Energiaválság

Szerbia elnöke: Európa sarkvidéki tél előtt áll

Európa idén nehéz tél előtt áll, de a következő tél "sarkvidéki" lesz - mondta szerdán Aleksandar Vučić szerb elnök, kommentálva Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Keleti Gazdasági Fórumon elmondott beszédét.



Putyin egyebek mellett hangsúlyozta, hogy Oroszország nem fog energiát szállítani olyan országoknak, amelyek az ellátási szerződéseket megszegve intézkedéseket hoznak.



Azt is elmondta, hogy az EU által Moszkva ukrajnai háborúra válaszul bevezetett szankciók közepette Oroszország már nem tekinti a blokkot fő exportcéljának. Bár Szerbia nem tagállam, az ország energiaszállításai olyan országokon keresztül haladnak át, amelyek tagországok, ami azt jelenti, hogy az Oroszországgal szembeni uniós szankciók Szerbiát is érintik.



A török kollégájával, Recep Tayyip Erdogannal Belgrádban tartott közös sajtótájékoztatón Vucic elismerte, hogy Putyin beszédének csak egy töredékét hallgatta meg, de az üzenetét elég jól megértette.



"Ez a tél mindannyiunk számára nagyon hideg lesz" - mondta Vucic, hozzátéve, hogy "a következő tél sarkvidéki lesz egész Európa számára".



Kételkedve abban, hogy az orosz erőket könnyen le lehet győzni, és megjegyezve, hogy úgy tűnik, senki sem törekszik kompromisszumra, a szerb államfő azt mondta, hogy Európának "jól fel kell készülnie a hidegre és a sarkvidéki télre is".



Erdogan ugyanebben a témában megjegyezte, hogy "tévednek azok, akik alábecsülik Oroszországot", mivel ez "nem olyan ország, amelyet félvállról kell venni". "Oroszország leállította a gázszállítást, az árak felmentek, és most mindenki alternatívák után néz. Miért nem gondoltak erre korábban?" - mondta.



A török elnök azt is hozzátette, hogy most, amikor "mindenki támadja", Oroszország "minden rendelkezésére álló eszközt be fog vetni".



Az energiaárak és a számlák az elmúlt hónapokban az egekbe szöktek. A Gazprom orosz energiaipari óriás nemrégiben tett bejelentése, miszerint az Oroszországból az EU-ba tartó Északi Áramlat-1 kulcsfontosságú gázvezetékét szankciókkal kapcsolatos karbantartási problémák miatt határozatlan időre leállítják, még tovább emelte a nagykereskedelmi gázárakat. Törökország és Szerbia azonban egyértelművé tette, hogy továbbra is számít az Oroszországból származó energiára. Belgrád nemrég kötött megállapodást Moszkvával további földgázmennyiségekről.