Erős földrengés rázta meg Kínát, sokan meghaltak

Hatvanötre emelkedett a délnyugat-kínai Szecsuan tartományban hétfőn pusztító súlyos földrengés halálos áldozatainak száma - jelentette a pekingi állami média kedden.



Csaknem 250 sérültet ápolnak, több tucatnyian válságos állapotban vannak. A mentőalakulatok tovább dolgoznak a földrengés által elzárt területen rekedt több mint 200 ember kimentésén, a hozzájuk vezető utak megtisztításán, a távközlési összeköttetés, az áram- és vízszolgáltatás helyreállításán, és élelmiszer-utánpótlást juttatnak a 6,8-as erősségű földmozgás károsultjainak.



Ez volt a 2017 óta tapasztalt legsúlyosabb földrengés.



Az állami televízió szerint 243 ház összedőlt, több mint 13 ezer pedig különböző mértékű károkat szenvedett. Négy szálloda és több száz lakás is megrongálódott. Több városban megszakadt az áramszolgáltatás, országutakban, kisebb vízerőművekben is károk keletkeztek.



Szecsuanban gyakoriak a földrengések, különösen a tartomány nyugati, hegyvidéki, szeizmikusan aktív területén, mely a Tibeti-fennsík keleti szélével határos. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb katasztrófája a 2008-as, 8-as erősségű

