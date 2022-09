Ezreket kellett kitelepíteni Kaliforniában az erdőtüzek miatt - videó

Már ezreket kellett kitelepíteni Kaliforniában a forró, száraz és szeles időben gyorsan terjedő erdőtüzek, és egy fűrésztelep kigyulladása miatt.



Az állam északi részén Weed városában a lángok több otthont is elpusztítottak szombaton. A kaliforniai tűzoltóság szóvivője közölte, hogy a lángok elől kimentettek közül több embert kórházba kellett vinni.



Az erdőtüzek mellett Weed városban eddig tisztázatlan körülmények között gyulladt ki egy fűrészmalom, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. A lángok a hétvégén további települések felé terjedtek tovább.



Kalifornia déli részén mintegy 5200 hektáron dolgoztak a tűzoltók az erdő és bozóttüzeken, amelyek egy részét sikerült lokalizálni.



Az Egyesült Államok északnyugati részén a hétvégére újabb hőségriasztást adtak ki. A hőmérséklet közelíti a 40 fokot, több mint 10 fokkal meghaladva az ilyenkor szokásosat Kalifornia, Utah és Idaho államban is.



Kaliforniában és Nevadában ismét arra kérték a lakosokat, hogy korlátozzák az áramfogyasztást, a hálózat működőképességének fenntartása érdekében. A kérések között szerepelt, hogy az elektromos járművek töltését is mellőzzék.

Timelapse Video of the Route Fire sent to us by Kyle Murphy🙏🍻. An unbelievable view of this incident. "She gone." #routefire #LosAngeles #california #wildfire #la pic.twitter.com/deqKesVkKw