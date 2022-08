Horror jégeső

Spanyolországban meghalt egy kisgyerek, miután eltalálta egy óriási jégdarab

Meghalt egy húsz hónapos kislány Katalóniában, akit eltalált egy óriási jégdarab, miközben heves viharok söpörtek át az északkelet-spanyolországi régión - közölte a katalóniai meteorológiai hivatal (MeteoCat).



Két évtizede most látták a legnagyobb jégdarabokat záporozni Katalóniában, több tucatnyi ember megsérült - írta a katalóniai jelentést ismertetve a The Guardian című brit napilap online kiadása.



A kislányt, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, egy kedd éjjeli viharban találta el a jégdarab a Girona tartományban fekvő La Bisbal d'Empordában. A tartományi székhely kórházába szállították, de szerda hajnalban belehalt a sebesülésébe.



A halálesetről Carme Vall, a város polgármestere számolt be az RTVE spanyol közszolgálati műsorszolgáltatóban, "rettenetes balesetnek" nevezve a történteket.



A polgármester a RAC1 katalán rádiónak elmondta, hogy alig esett eső, viszont a jégdarabok átmérője akár 11 centimétert is elérhette. "Csak tíz percig tartott a jégeső, de ez tíz perc borzalom volt" - mondta.



Pere Aragones, a Katalón Autonóm Közösség elnöke Twitter-üzenetében részvétét fejezte ki a kislány hozzátartozóinak és mindenkinek, akit érintett a vihar, valamint megköszönte a tartományi mentőszolgálatok erőfeszítéseit.



A MeteoCat közölte, hogy tíz centiméter átmérőjű jégdarabot találtak a városban, ahol a kislány meghalt.



A katalóniai tűzoltók elmondták, hogy 39 hívást kaptak kedd éjszaka La Bisbal d'Embordából és kettőt a közeli Forallac városból. A jégdarabok tetőcserepeket törtek össze és vezetékeket szakítottak le.