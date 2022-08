Viharok, árvizek és közelgő hőhullám az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok középnyugati és déli államaiban összesen három halálos áldozatot követeltek és súlyos károkat okoztak a viharok, az árvíz sújtotta Mississippi állam kormányzója vészhelyzetet hirdetett Jacksonban az áradás utáni ivóvíz-hiányt miatt, ahol a legnagyobb vízmű felmondta a szolgálatot.



Michigan és Arkansas államokban a vihar három ember életébe került, szélvihar tépett le elektromos vezetékeket, ami miatt otthonok és üzemek ezreiben nem volt áram, több iskolában pedig elmaradt az oktatás.



A Michigan-i Monroe városában egy 14 éves lányt egy leszakadt villanyvezetékből ért halálos áramütés házuk udvarán. Detroit közelében két kisgyereket is áramütéssel vittek kórházba, miután megfogtak egy leszakadt vezetéket.



Mississippiben Tate Reeves kormányzó bejelentette, hogy az állam fővárosában, Jacksonban nincs megbízható vízszolgáltatás, a tisztító létesítmény hibája miatt túlságosan alacsony a víznyomás, próbálnak olyan vállalkozót találni, aki el tudja végezni a munkát.



A kormányzó még helyi idő szerint hétfő esti sajtótájékoztatóján "csaknem lehetetlennek" nevezte, hogy a vízkezelő-létesítményt sikerül üzemképesen tartani, ami miatt "csaknem bizonyosnak" mondta, hogy Jackson városában a következő hetekben, vagy hónapokban nem tudnak csapvizet előállítani, ha csak nem áll be gyors javulás. Elkezdtünk felkészülni arra a forgatókönyvre, hogy Jackson ivóvíz nélkül marad huzamosabb ideig - fogalmazott. Kedden újabb közleményben ígérte meg, hogy próbálnak megoldást találni a problémára.



A város ivóvizével nem a most levonult árvíz okozta az első gondokat. A helyi egészségügyi hatóságok már hónapokkal ezelőtt arra hívták fel a lakosság figyelmét, hogy fogyasztás előtt forralják fel a vizet, mert a zavaros víz emésztési problémákhoz vezethet.



Jackson polgármestere, Chokwe Antar Lumumba arra hivatkozott, hogy a szakemberhiány, valamint az éveken át elmulasztott karbantartás vezetett a jelen állapotokhoz.



Jackson városánál hétfőn tetőzött az elmúlt időszak esőzései nyomán megáradt Pearl folyó, ami végül a félelmeket megcáfolva nem öntött el lakóépületeket a városban, az állam más részein azonban komoly károkat okozott.



Miközben az ország középső és déli részén a viharok, az esőzések és áradások okoznak károkat, aközben délnyugaton, Kalifornia jó részén egy minden korábbinál komolyabb hőhullám érkezésére hívták fel a figyelmet. Az időjárás előrejelző központ (Weather Prediction Center) adatai szerint az állam több pontján napokig 43 fok fölött maradhat a nappali csúcshőmérséklet. A hőségriasztás összesen mintegy 55 millió embert érint Kaliforniában és a nyugati partvidék más államaiban is.

