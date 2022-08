Állatvédelem

Vizsgálat indult négy galápagosi óriásteknős megölése miatt Ecuadorban

Vizsgálatot indítottak négy galápagosi óriásteknős megölése miatt Ecuadorban - számolt be róla a BBC News kedden.



A hatóságok szerint félő, hogy a védett állatokat levadászták és megették.



A teknősök maradványait a Galápagos-szigetcsoport legnagyobb szigetén, Isabelán találták meg egy nemzeti parkban.



A veszélyeztetett fajok közé sorolt óriásteknősök megölését 1933 óta tiltják, ám az elmúlt két évben több mint tucatnyi példánnyal végeztek az orvvadászok.



A teknősök húsa valaha ínyencségnek számított, de a védett fajra vadászókra ma már három év börtön vár, ha elkapják őket.



Egy éve Isabela szigetén a vadőrök 15 Sierra Negra-i óriásteknős maradványait találták meg. Az üres páncélokról készült képek bejárták a közösségi médiát, és nagy felháborodást váltottak ki Ecuadorban, amelyhez a Galápagos-szigetek tartoznak, de az ország határain túl is. Az akkor lefolytatott vizsgálat szerint a 15 teknőst a húsáért ölték meg.



A most megtalált teknősmaradványok arra utalnak, hogy a szigorú tilalom ellenére továbbra is vadásszák a teknősöket.



A hatóságok szakértők bevonásával próbálják kideríteni, hogy ki ölte meg az állatokat.



A galápagosi óriásteknősök akár több mint száz évig is élnek. A fajra Charles Darwin irányította rá a figyelmet, aki az óriásteknősök tanulmányozásával alapozta meg evolúciós elméletét. A The Beagle nevű hajó, amelyen Darwin utazott, 30 élő teknőst vitt magával a Galápagos-szigetekről Polinéziába. A hosszú úton többségüket megette a legénység.



Jelenleg mintegy 15 ezer óriásteknős él a Földön, a 19. században még 200 ezer volt a populáció létszáma.