Pandémia

A WHO majomhimlőre figyelmezteti a háziállat-tulajdonosokat

Az Egészségügyi Világszervezet figyelmeztetést adott ki a majomhimlővel fertőzött emberek számára, hogy tartsák magukat távol az állatoktól, miután a Lancet orvosi folyóiratban dokumentálták az emberről kutyára történő átvitel első ismert esetét.



"Ez az első olyan eset, amelyben emberről állatra történő átvitelről számoltak be... és úgy véljük, hogy ez az első eset, amikor egy kutya fertőződött meg" - mondta szerdán a WHO majomhimlővel foglalkozó technikai vezetője, Rosamund Lewis újságíróknak. A járványügyi szakemberek tisztában voltak azzal, hogy az ilyen átvitel lehetséges, és egyes közegészségügyi szervek már korábban is azt tanácsolták a fertőzötteknek, hogy "szigeteljék el magukat háziállataiktól", de a múlt hétig nem dokumentáltak konkrét példát.



A Lancet-jelentés két meleg férfit ír le, akik együtt éltek egy párizsi lakásban olasz agárkutyájukkal. A kutyán 12 nappal azután észlelték az elváltozásokat, hogy saját tüneteik jelentkeztek, és kiderült, hogy "együtt aludtak" a kutyájukkal. A genetikai elemzés megerősítette, hogy a kutyát megfertőző vírus ugyanaz a törzs volt, amely a gazdáit is megfertőzte.



Bár Mike Ryan, a WHO sürgősségi igazgatója elismerte, hogy a kutya megfertőződése "nem volt váratlan", figyelmeztetett, hogy "nem szeretnénk, ha a betegség egyik fajból a másikba kerülne, majd abban a fajban maradna, és egy új fajon belül mozogna, mert ekkor a vírus alkalmazkodni tud, és az új fajhoz alkalmazkodva ösztönözve van arra, hogy fejlődjön".

Sylvie Briand, a WHO globális fertőző veszélyekre való felkészültségért felelős igazgatója szerint azonban egyelőre nincs ok az aggodalomra. "Ez az első alkalom, tehát ez azt jelenti, hogy a kutyák megfertőződhetnek, de ez nem jelenti azt, hogy a kutya továbbadhatja a betegséget és megfertőzhet más kutyákat, és azt sem, hogy a kutya újra megfertőzhet egy embert, ha megfertőződött".



Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója a múlt hónapban nyilvánította a majomhimlőt nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek, első alkalommal felülbírálva a csoport vészhelyzeti bizottságát a rendszer 2005-ös létrehozása óta. Ez volt a második alkalom, hogy a csoport úgy döntött, hogy nem emeli a járványt a legmagasabb szintű vészhelyzet szintjére, mivel a kifogások között szerepelt a vírus halálos kimenetelének hiánya és az a tény, hogy szinte kizárólag - Lewis szerint 98%-ban - a férfiakkal szexuális kapcsolatot tartó férfiak körében terjed.



A WHO szerdai jelentése szerint a májusban kezdődött járvány óta világszerte mintegy 35 000 ember fertőződött meg majomhimlővel, az általában Afrikában honos, bárányhimlőhöz hasonló vírussal. A múlt héten 7500 új esetet jelentettek, ami 20%-os növekedést jelent az előző héthez képest.



A vírust 92 országban találták meg, bár a legtöbb eset Európában és Amerikában fordult elő. Bár a majomhimlő nem szexuális úton terjedő betegség, szoros érintkezés, különösen bőr, bőrrel való és testnedvekkel való érintkezése, valamint a fertőzött személy által használt tárgyak és felületek megérintése útján terjed.