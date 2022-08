Világvége

Spanyolország keleti részén nyolc falu lakóit evakuálták erdőtűz miatt

A kelet-spanyolországi Aragón tartomány nyolc falujából több mint 1300 embert evakuáltak a hatóságok a közelben tomboló erdőtűz miatt - közölte az autonóm régió elnöke vasárnap.



Javier Lambán elmondta: Anón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Vera del Moncayo, El Buste, Bulbuente, Ambel, Trasmoz és Talamantes lakóit távolabb fekvő települések sportközpontjaiban szállásolták el.



A kitelepítésekre elővigyázatosságból volt szükség, épületeket egyelőre nem fenyegetnek közvetlenül a lángok - tette hozzá.



A tartományi kormány vezetője beszélt arról, hogy az erdőtűz szokatlanul nagy sebességgel terjed, és aggasztó a Moncayo természetvédelmi övezet közelsége, amelynek tűz általi elérése "katasztrófát" jelentene.



Lambán kritikusnak nevezte a helyzetet a kiszámíthatatlan időjárási körülmények miatt. Az erős szél és a nagy hőség nehezíti az oltást - mondta.



Több mint háromszáz tűzoltó vesz részt az oltásban, a szomszédos tartományokból, Navarrából, Kasztília-La Manchából, valamint Kasztília és Leónból is érkezett segítség.



A hatóságok előzetes becslése szerint a tűz eddig mintegy nyolcezer hektárnyi területet perzselt fel.



A dél-európai ország számos pontján küzdenek most erdőtüzekkel, például az Ebro folyó völgyében már 2200 hektárt emésztettek fel a lángok. A hatóságok még nem döntöttek, hogy elrendelnek-e kitelepítéseket a környéken. Az oltásban a katonaság is közreműködik.



Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint Spanyolországban idén eddig több mint 237 ezer hektárnyi területet pusztított el erdőtűz. Két ember életét vesztette, 58-an megsérültek és 24 ezer embert kellett evakuálni.