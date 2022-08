Pandémia

Poliovírust találtak New York szennyvízében

A járványos gyermekbénulásért felelős poliovírust találtak New York szennyvízében, különösen az oltatlanok vannak veszélyben - közölték a városi és állami hatóságok pénteken.



A hivatalos közlés szerint a minta alapján arra lehet következtetni, hogy a vírus szélesebb körben jelen van, ugyanakkor nincs szükség sürgős immunizációra a New York nagyvárosi körzetében a magas átoltottság és immunitás miatt. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy az oltatlanok, és a nem gyenge védekezőképességgel rendelkezők nagyobb veszélynek vannak kitéve. A poliovírus ellen az Egyesült Államok egészében is magas a lakosság átoltottsága.



New York állam egészségügyi biztosa úgy nyilatkozott, hogy minden felfedezett poliovírusos megbetegedésre több száz észrevétlen fertőződés jut. Mary T. Bassett hozzátette, hogy a New York-i eset riasztó, de nem meglepő.



New York város egészségügyi biztosa az oltás fontosságára hívta fel a figyelmet. Ashwin Vasan kijelentette, hogy a vírus jelen van a közösségekben, ezért "egyszerűen semmi nem fontosabb a gyermekek beoltatásánál, hogy megvédjük őket a vírustól, az oltatlan, vagy nem teljesen oltott felnőtteket pedig arra kérjük, hogy most kérjék a vakcinát".