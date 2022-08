Katasztrófa

Elővigyázatosságból több mint ötszáz embert evakuáltak erdőtűz miatt egy spanyol faluból

Több mint 120 tűzoltó dolgozik az oltáson, amelyet a magas hőmérséklet és a szél is nehezít a főként fenyvesekkel borított területen.

Elővigyázatosságból több mint ötszáz embert evakuáltak a spanyol Torre de Don Miguel nevű faluból a környéken rendkívül gyorsan terjedő erdőtűz miatt - közölték a hatóságok csütörtökön.



A kitelepítettek között táborozó gyerekek és egy idősotthon lakói is vannak, többségüket a 25 kilométerre található Moraleja település sportcsarnokában szállásolták el.



A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 120 tűzoltó dolgozik az oltáson, amelyet a magas hőmérséklet és a szél is nehezít a főként fenyvesekkel borított területen. Az érintett térség nagyságát egyelőre nem tudták meghatározni.



Az extremadurai tűzoltók szándékos gyújtogatást feltételeznek, mivel a tűznek több, egymástól viszonylag távol eső fókusza is van.



Spanyolország számos tartományában küzdenek egy időben több erdőtűzzel, például a galiciai O Carballino járásban, ahol négy különböző helyszínen már mintegy kétezer hektárt perzseltek fel a lángok.



A Kasztília és Leónban található Boca de Huérgano település közelében 900 hektárnyi, nagy ökológiai értékkel bíró terület pusztult el. A tüzet itt egy úgynevezett száraz vihar villámai okozták. A környék több közútján kellet korlátozni a forgalmat a tűz és a füst miatt. Ávilában pedig hat napja oltják az eddig ezer hektárt felemésztő erdőtüzet.



Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint Spanyolországban idén 237 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Az év során már 37 nagy kiterjedésű erdőtűz tombolt, leégetve 162 ezer hektárnyi zöld felületet.



Idén az erdőtüzek két emberéletet követeltek, 58-an sérültek meg és 24 ezer embert kellett evakuálni.



Az EFFIS számításai alapján az elmúlt 16 év július végi átlagánál négyszer nagyobb terület égett ki erdőtüzek miatt eddig idén.



A dél-európai országban a mérések bevezetése óta a legnagyobb pusztítást 1985-ben végezték a lángok, akkor 500 ezer hektárt emésztettek fel. A legtöbb, 25 ezret meghaladó tűzeset 1995-ben és 2005-ben volt, de nagy többségük kiterjedése nem volt jelentős.



A spanyol belügyminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy az erdőtüzek 95 százalékát az emberek okozzák, jellemzően gondatlanságból, és ezért mindenkit fokozott óvatosságra kért.