Világvége

Az űrből is látni a francia erdőtüzek gomolygó füstfelhőjét

Gerald Darmanin francia belügyminiszter szerdán közölte, hogy erős a gyanúja annak, hogy a Gironde megyében fellángolt erdőtüzet gyújtogatók gyújtották újra. A héten eddig több mint 6200 hektár égett le, a Bordeaux-ba vezető főútvonalat lezárták, és akár 10 ezer helyi lakost is evakuálásra szólítottak fel.



"Tűzoltóink több fronton is különösen heves tüzekkel néznek szembe" - mondta szerdán. "A kormány és az állami szolgálatok mozgósítása a helyi választott tisztségviselők, az önkéntesek és a lakosok mellett teljes körű".



A tűz Saint-Magne és Landiras városokat fenyegeti, de a szomszédos Landes prefektúra felé is terjed. Legutóbb a mintegy 2500 lakosú Beliet várost evakuálták. Áldozatokról azonban egyelőre nem érkezett jelentés.



Darmanin elmondta, hogy már több mint 1000 tűzoltó, kilenc repülőgép és két helikopter vesz részt a tűz oltásában, és sürgette a helyi munkaadókat, hogy engedélyezzék az önkéntes tűzoltóknak, hogy kivegyék a szabadságukat, és segítsenek a tűzoltásban.



A Hostens-tűz messze a legnagyobb a mintegy féltucatnyi Franciaország-szerte aktívan működő tűzvész közül, amelyet a Maine-et-Loire tartományban található Bauge-en-Anjou közelében pusztító tűz követ, amelyet szerda délben 1200 hektárra becsültek.